József Attila születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját.

Keress verseket Battonyán, hiszen a magyar költészet napját ünnepeljük április 11-én, József Attila születésnapján – szólították meg e szavakkal a battonyaiakat a könyvtár, a művelődési ház dolgozói.

Balázsné Szabó Erzsébet a battonyai szobor talapzatán helyezett el egy verset. Fotó: BMH

Az intézményvezető, Balázsné Szabó Erzsébet emlékeztetett, minden évben igyekeznek meglepni a lakosságot. Volt már arra is példa, hogy aszfaltra írt versekkel emlékeztették a battonyaiakat e jeles napra. Most a technika modern vívmányait is bevetik, miután megkoszorúzták József Attila szobrát.

Meglepetésverseket helyeztek el a városban. Arra buzdítják a járókelőket, nyitott szemmel keressék, figyeljék, hol találnak verseket.

Keresd meg őket, olvasd le a versek mellett található QR-kódot, hallgasd meg a költeményeket – javasolják e szép tavaszi napon. Akinek kedve van, készíthet a helyszínen szelfit a megtalált verssel, és feltöltheti a fotót a közösségi oldaladra.

Hajrá! Sok szép élményt kívánunk mi is!