Rostás Stephan elmondta, április 10–12. között, szerdától-péntekig könyvvásárt tartanak a Kornélia Grill & Bar előtt 10 és 18 óra között. Szabadon lehet választani egy-egy könyvet, és mindenki saját belátása szerinti összeggel támogatja a kezdeményezést.

Stephan hangsúlyozta, folyamatosan érkeznek a könyvfelajánlások a Vegyél egy könyvet, és ments meg egy kutyaéletet! elnevezésű akcióra. Többen a jó ügy mellé álltak azzal is, hogy licitre bocsátanak klímától a sportolói mezig több dolgot is.

A főszervező kiemelte, most elsősorban két hagyatékból lehet majd könyvet válogatni, ez csaknem háromezer kötetet jelent. Emellett Bauer Erika írónő is számos könyvét ajánlotta fel, és ezeket dedikálja is.