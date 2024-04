Fabulya Attila ötletgazda, a verseny igazgatója a zsűrizést megelőző sajtótájékoztatón elmondta, a tavaly indult kezdeményezés, Az év pálinkás bonbonja nem várt sikert hozott, már 2023-ban is több mint száz bonbonnal neveztek készítőik a megmérettetésre hazánk különböző tájairól.

Az év pálinkás bonbonja versenyre több nevezés érkezett, mint egy éve

Fotó: Kiss Zoltán

– A verseny pedig idén olyan lendületet kapott, amely minden előzetes várakozásunkat felülmúlta. Összesen 133 pálinkás bonbon érkezett, ami jóval több mint a tavalyi 104 bonbon – tette hozzá Fabulya Attila, aki szólt annak jelentőségéről, hogy a Magyar Cukrász Ipartestület is támogatja a kezdeményezést, és a szervezet szakmai elnöke, Erdélyi Balázs részt is vett az értékelésben. A bonbonok magas száma miatt egyébként a zsűri tagjainak a számát is emelték, a tavalyi kettő helyett négy asztalnál értékeltek.

Veszely Attilával, a zsűri elnökével, mestercukrásszal, nemzetközi csokoládébírálóval közösen elmondták, a zsűriben kiváló, nemzetközileg is elismert cukrászmesterek, csokoládémesterek, édesipari és pálinkás szakemberek vettek részt. A döntnökök 50 pontos rendszerben értékelték a mintákat, illetve szöveges értékelést is alkottak a termékről. Minden bonbont minimum hárman kóstoltak meg párhuzamosan, egymástól függetlenül, majd konszenzusra kellett jutniuk. A megjelenést és az esztétikát, a szerkezeti felépítést, a krémességet, a fűszerek és az alkohol komplexitását, a kreativitást, az egyediséget és az innovációt, valamint az összbenyomást és a harmóniát egyaránt pontozták a főbb értékelési szempontok között. A pontszámok alapján a finomságok arany, ezüst és bronz minősítésben részesülhetnek.

Négy kategóriát hirdettek meg

A versenyt négy kategóriában hirdették meg. Hatvannyolc krémtöltelékkel készült, kézműves pálinkás bonbon érkezett. A Gyulai Pálinkafesztiválon az év gyümölcse idén a birs, így külön bírálják a birspálinka felhasználásával készült édességeket, amiből 30-at neveztek. Új kategória a mindenmentes bonbon, amiből nyolc érkezett; és külön értékelik az oktatási intézményben készült bonbont, itt 11 iskolából 27 nevezést küldtek be.