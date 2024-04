Karakas Anikó polgármester az ülésen elmondta, hogy a munkaterület átadása április elején esedékes, miután kiválasztotta a Penny Market azt a céget, illetve meg is kötötte vele a szerződést, amely elvégzi a kivitelezést. Be is indulnak a munkálatok, a jövő héten, április 8. és 12. között bővítik az áramkapacitást, és értesítették is a környékben élőket arról, hogy ezen a területen április 12-én áramszünet várható a fejlesztés miatt.

Áramszünet is várható az építkezés miatt. Illusztráció: Shutterstock