Kilövési verseny 1 órája

Puskával irtották az aranysakálokat Békésben, ahogyan csak tudták

Növekszik az aranysakálok száma Békésben is. Ezeket az állatokat más néven nádi farkasnak vagy toportyánféregnek is nevezik. Szinte nincs ellenségük, így számuk gyorsan emelkedik. Jelenleg a hivatásos és a sportvadászok csökkentik az állományt, és ezt a vadászkamara Békés vármegyei területi szervezete is támogatja. Éppen ezért az egész vármegyére kiterjedő sakálgyérítési versenyt rendeztek.

Nyemcsok László Nyemcsok László

A hivatalos eredményhirdetést a minap tartották a vadászkamara békéscsabai, Bajza utcai székházában. Immáron negyedik alkalommal díjazták azokat, akik a legtöbb sakált ejtették el az elmúlt szezonban. A versenyben azok a Békés vármegyei, nyilvántartott sport- és hivatásos vadászok vehettek részt, akik a kiírásban jelzett időpontban, egyéni és társas vadászatokon aranysakált ejtettek, és azt a vadászkamara által meghatározott módon jelentették. – Összesen 15-en neveztek a versenyre, és 155 nádi farkas elejtését dokumentáltuk – hangsúlyozta Zuberecz Tibor, Békés vármegye fővadásza. Hozzátette, az aranysakál éjszakai állat, rendkívül okos, csapatban vadászó vadfaj, emiatt nagyon nehéz puskavégre kapni. A díjazottak és a díjátadók: Zuberecz Tibor (balra), Tóth József, Matuska Pál, Simon István és Hrabovszki János Fotó: BMH A nádi farkas szaporodását semmi sem gátolta Hrabovszki János, a Békés vármegyei vadászkamara elnöke elmondta, az aranysakál nem ismeretlen hazánkban, de egy időre teljesen eltűnt az országból, és évtizedekig nem volt állandó állománya. Csak az 1980-as évek legvégén, az 1990-es évek elején jelent meg egy-egy példány újra hazánkban, majd a délszláv háborúk idején terjedt el nálunk. Ekkoriban védett is volt az állat, így aztán természetes ellenség híján szaporodását semmi sem gátolta, megfékezhetetlen módon elindult a terjedése Békésben is. Hrabovszki János hozzátette: a vadászkamara támogatja, és díjazza azokat a hivatásos és sportvadászokat, akik segítenek kordában tartani az állományt, ezért is hirdették meg ismét a sakálgyérítési versenyt. Matuska Pál győzött 57 toportyán elejtésével A győztes Matuska Pál (Békéscsaba) lett 57 aranysakál elejtésével, a második helyen Simon István (Gyula) végzett 23-mal, őt követte Tóth József (Körösladány) 15-tel, Máté Dávid (Medgyesbodzás) 14-gyel. A további helyezettek: Dénes Szilárd (Békés), Pápa Attila (Biharugra), Makra Tibor (Biharugra), Herbert János (Tarhos), Dien Gábor (Békés), ifj. Nemes János (Kötegyán), Gál Péter (Hidashát), Buka Szabolcs (Biharugra), Hrabovszki János (Békéscsaba), Ságodi Gábor (Békéscsaba) és Tárnok Ákos (Zsadány).

