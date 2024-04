– A beruházással egy régi vágyat teljesítettünk, hiszen csaknem 5,4 millió forintból újítottuk fel a törökzugi kispiacot, az „agórát”. Az elárusítóhelyet és a zöldségárus előtti területet betonburkolatra cseréltük, új járdát építettünk, az ivóvizes kút környezetét is rendeztük – közölte Facebook-oldalán Kónya István.

Mint kifejtette, a kispiac és környezete fejlesztésének első ütemét adták át, de már a második ütem tervezése is elkezdődött. A következő időszakban az Atlas Sport mögötti önkormányzati területen 12, úgynevezett halszálkás kialakítású parkolót építenének, csapadékvíz-elvezetéssel együtt. Ezzel a reggeli és kora délutáni parkolási problémákat is megoldanák, és a szolgáltató sor előtti járdát és területet is szükséges felújítaniuk.