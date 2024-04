Ismét elhoztuk a leglényegesebb híreket

Egymás után érkeznek a nádi énekesmadarak a Körös-Maros Nemzeti Park Kardoskúti Fehértó részterületére. Felbukkantak már a nádi tücsökmadarak, a kékbegyek, a nádirigók és a nádiposzáták is a nádi énekesek képviseletében.

Idén négyen kapták meg „A csomagolóipar haladásáért” szakmai elismerést az országból, köztük Molnár Anikó, a békéscsabai Marzek Kner Packaging Kft. (Kner Nyomda) kereskedelmi igazgatója. A díjat a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) elnöksége alapította 2016-ban.

Hogyan lehetne hatékonyabban fellépni a túlszaporodott galambok ellen Békéscsabán, ezzel kapcsolatban dolgozott ki egy intézkedési tervet Vass Csaba, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető-helyettese, egyeztetve például a gyérítést végző vállalkozóval, a társasházakkal. A dokumentumban többek között azt javasolta, hogy a csapdák számát bővítsék, illetve az élő befogásokat ugyancsak tegyék gyakoribbá. Kiemelte, fontos együttműködni például a vasúttársasággal is, mivel a nagyjából ötezres állomány harmada a vasútállomás környékén van.

Békés Vármegye Természetfotója 2024 címmel hirdetett természetfotó-pályázatot a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum. A cél az, hogy a felvételekkel bemutassák Békés vármegye természeti környezetének szépségeit, természeti értékeit, esetleg az, hogy ráirányítsák a figyelmet a problémákra – jelentette be a hétfőn az intézményben tartott sajtótájékoztatón dr. Bácsmegi Gábor igazgató és Váncsa Klára természettudományos muzeológus.

Múlt szombaton elrajtoltak az általános iskolások számára kiírt rangos horgászverseny-sorozat. A VIII. Körösvidéki Sulikupa során 11 helyszínen, 282 általános iskolai gyermek, 94, egyenként három fős csapatban mérte össze ügyességét halfogásban a Körös-térség vízpartjain.

Olvasónk jelezte, hogy mentők érkeztek egy Gyula és Elek közötti telephelyre hétfőn délután fél négy körül. Állítólag egy kerékcsere közben történt baleset.

Nehéz kihívások elé állította a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezetét 2023-ban is a Covid-járvány utáni kialakult időszak. A 2022. február 24-én elkezdődött ukrán-orosz háború szintén nem várt nehézséget jelentett. A segélyezés mellett a véradások szervezése is a tervezettek szerint zajlott, és a rászorulóknak is nagyon sok adományt gyűjtöttek. Többek között ez is kiderült a Vöröskereszt hétfői, Békés vármegyei közgyűlésén Békéscsabán, a Bajza utcai székházukban.

A kábítószer veszélyeiről tartottak kutyás bemutatóval egybekötött előadást hétfőn a Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság szakemberei a Belvárosi iskola gimnazistáinak. Az interaktív programon feltűnt Bicska, a drogkereső kutya is.