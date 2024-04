Ismét elhoztuk a leglényegesebb híreket

Sokan várták már szerdán délelőtt, 10 óra előtt, hogy Rostás Stephan, a békéscsabai Kornélia Grill & Bar pincére megkezdje jótékonysági akcióját. A könyvkiárusítással most a battonyai menhely kutyáinak életét menti meg.

Közel 700 méteren megújult a Gyula külterületén található Sándorhegyi út – jelentette be a helyszínen megtartott szerda délelőtti sajtótájékoztatón dr. Görgényi Ernő, a város polgármestere és Veres András, a választókerület önkormányzati képviselője. A településen több külterületi utat is megújítottak az elmúlt időszakban, illetve hamarosan újabb beruházás is megvalósulhat.

Olyan elektromos gépet szereztek be Békéscsabán, amellyel hatékony módon tisztítható a közterület, eltávolítható a galambok okozta piszok.

Közös, rövid visszaszámlálás után szerdán 10 órakor megkondult a gong, kezdetét vette a 24 órás Versfolyam a Békéscsabai Jókai Színház Művész Kávéházában. Seregi Zoltán direktor Pilinszky János, Varga Tamás alpolgármester pedig Szabó T. Anna versével nyitotta meg a programot.