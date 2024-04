Malatyinszki Péter, a Kemény Gábor Technikum igazgatója köszöntőjében elmondta, a Logisztika Napja konferencia megtervezésekor az ösztönözte a szervezőket, hogy szorosabb együttműködést kezdeményezzenek a helyi logisztikai tevékenységek fejlesztése érdekében az ipar és az oktatási szektor szereplői között. Hozzátette, ezért a Magyar Logisztikai Egyesülettel karöltve olyan jelentős vállalatok képviselőit hívták meg, akik bemutatják legújabb fejlesztéseiket és tapasztalataikat az innováció terén, valamint inspirálják egymást jövőbeli együttműködések, közös projektek felé.

Malatyinszki Péter

Fotó: Bencsik Ádám

A logisztika kiemelten fontos folyamat

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, amióta gazdálkodás folyik a földön, a logisztika rendkívül fontos folyamat.

– Versenyképességi szempont volt régen és ma is, mindenhol, így a Békéscsabán működő vállalkozások számára is – emelte ki. Visszatekintve a múltra kifejtette, Csaba fejlődésében a 19. században kulcsfontosságú volt, amikor Szolnokról a településre ért a vasút. Békés vármegye településeinek felajánlották, hogy ha egy-egy település segíti a vasúttelepítés folyamatát, abban az irányban fog a vasút haladni. Csaba elöljárói jól döntöttek; komoly összegekkel szálltak be a vasúti pálya lefektetésébe, és az 1860-as évek vége óta vasúti közlekedés van Budapest-Szolnok és az akkori Csaba között, illetve a település, később már Békéscsaba néven is, rajta volt a Nagyvárad-Fiume vasútvonalon. A vasúti közlekedési csomópont és logisztikával való összekapcsolódás rendkívüli fejlődési lehetőséget adott a malom-, a gép-, a nyomdaiparnak, az agráripar fejlődésének Békéscsabán.

Szarvas Péter

Fotó: Bencsik Ádám

Napjaink aktualitásaira áttérve elmondta, az M44-es gyorsforgalmi út várhatóan jövő év első felében csatlakozik be az M5-be. A kormány döntött arról is, hogy megkezdődik az M47-es Békéscsaba-Berettyóújfalu közötti szakasza és az M44-es magyar-román határig történő elvezetésének előkészítése.

A vasútvonal kétvágányúsítása megtörtént Békéscsaba és Budapest között, és jelenleg mintegy 120 milliárd forintból zajlik Békéscsabától a román határig a vonal kétvágányúsítása.

A légi közlekedéssel kapcsolatban a csabai reptér fejlesztéséről ugyancsak kormányhatározott született.

Szarvas Péter kiemelte, ezek az áru- és anyagszállítási módok minden helyi gazdálkodó szervezet számára adottak. Kitért arra a nemzetközi tendenciára, amely szerint az EU minél előbb, minél inkább a vasútra akarja terelni az árufuvarozás módját. Ennek jogszabályi háttere készül, a pontos dátuma nem ismert. A magyar-román schengeni határ eltörlésének kérdése ugyancsak napirenden van. Szólt annak jelentőségéről, hogy a BSzC Kemény Gábor Technikumban régóta folyik eredményes logisztikai technikus képzés.

Forradalom előtt áll az ágazat

Dr. Doór Zoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület elnöke elmondta, Magyarország logisztikai forradalom előtt áll.

– A logisztikai tudás és eszközrendszer olyan állapotban van, hogy nagy léptékkel tudunk haladni a fejlődés útján – folytatta a gondolatot, majd szólt arról, hogy egy ország logisztikai teljesítményét úgy is mérik, hogy az ágazat mekkora arányban részesül a GDP-ből, a bruttó hazai termékből. A magyar kormány a logisztika fejlesztése érdekében számos intézkedést tett, így a logisztikai park cím elnyerésének feltételeit jogszabályba foglalta, békéscsabai logisztikai központ is viselheti a címet.

Dr. Doór Zoltán: a logisztika óriási lehetőség előtt áll

Fotó: Bencsik Ádám

Kormányzati számítások szerint a logisztika hazánkban 5, az egyesület mérései szerint 7 százalékban részesül a GDP-ből, Belgiumban és Hollandiában ugyanakkor ez az arány eléri a 14-15 százalékot.

– Olyan ütemben fejlődik a szakma, hogy dupla annyi lehetőség lesz a fejlődésre, mint az elmúlt 30 évben. Ehhez jól képzett szakemberekre és létesítményekre lesz szükség – fogalmazott. – Logisztikai technikusok adják majd a szakma gerincét. A szakember szólt a megvalósult hazai logisztikai beruházásokról.

A konferencia részeként az iskola és a MÁV-Szolgáltató Központ Zrt. együttműködési megállapodás kötött. A dokumentumot Mucsi Balázs, a BSzC főigazgatója, Malatyinszki Péter, a BSzC Kemény Gábor Technikum igazgatója és Dr. Bada János, a MÁV-Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatója írta alá.