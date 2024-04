Beruházás 12 perce

A békési fürdőt 430 millió forintból korszerűsítenék tovább

A békési fürdő energetikai korszerűsítésére nyújt be 430 millió forintos támogatásra pályázatot az úgynevezett TOP Plusz program keretében a helyi önkormányzat – jelentette be Kálmán Tibor. Békés polgármestere a képviselő-testület csütörtöki ülése után megtartott sajtótájékoztatón elmondta, bíznak benne, hogy ez az elképzelésük is sikerrel jár majd, és akkor ez lesz a tizenegyedik kedvezően elbírált pályázatuk a TOP Plusz konstrukcióban. A békési fürdőt érintő fejlesztési elképzelés mellett más helyi szempontból fontos kérdésekről is döntöttek.

A békési fürdőt érintő tervezett beruházás részeként 100 kW-os napelemes rendszert telepítenének a parkoló feletti tartószerkezetre. Hőszigetelnék a homlokzati falakat, a padlásfödémeket és a tetőt, cserélnek a nyílászárókat, illetve a világítási rendszert LED-es fényforrásokra korszerűsítenék. Több beruházás közbeszerzése egyébként a célegyeneséhez érkezett, és hamarosan a munkálatok is elkezdődnek. A testület a békési fürdő további fejlesztéséről is döntött. Fotó: Gazsó János A békési fürdőt érintő elképzelés mellett más kérdésekben is döntöttek Kálmán Tibor elmondta, az összes városi tulajdonú kft. mind szakmai, mind pénzügyi vonatkozásban beszámolt tavalyi tevékenységéről, illetve üzleti terveiket is benyújtották. – A cégek a városüzemeltetéstől a lakásüzemeltetésen át a sportig és a sportfejlesztésig számos téren viszik előre városunkat – fogalmazott Kálmán Tibor, aki hangsúlyozta, hálás minden egyes munkatársnak, aki nap mint a nap a településért dolgozik. Deákné Domonkos Julianna kulturális tanácsnok a Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. tevékenységét vette górcső alá. Mint mondta, a kulturális, művelődési intézményeket összefogó kft. létrehozása jó döntésnek bizonyult. A kulturális nonprofit kft. is remekül dolgozik – A beszámoló is bizonyítja, hogy eredményes munkát végeznek az ott dolgozók. Dr. Pappné Darida Andrea ügyvezető lendületes, sokoldalú vezető, aki új szellemiséget hozott, számos újítás indított útjára – folytatta a gondolatot Deákné Domonkos Julianna, aki a kulturális programokat, a kiállításokat és a közösségi rendezvényeket Békés vármegyei szinten is példaértékűnek nevezte. Hozzátette, civil szervezetek és családok is igényelték különféle rendezvényekhez a kulturális központ helyiségeit. Deákné Domonkos Julianna elmondta, tavaly 125 ezer 931-en látogatták az intézményt, vonzó programok, attraktív rendezvények jellemzik az intézményt. Kitért arra, hogy a kft. folyamatosan tartja a kapcsolatot a lakossággal, aktív marketingtevékenységet folytat, programajánló kiadványukat időről időre eljuttatják a lakosság postaládájába. A tanácsnok részletesen szólt a kft. alá tartozó többi intézmény munkájáról is.



