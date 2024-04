Mondhatjuk azt is: visszatérő látogatói vagyunk a medgyesbodzási Sódar Józsi bácsinak, hiszen már 2020 áprilisában, a 100. születésnapon is vele ünnepeltünk. Azóta évente meglátogatjuk, jó házigazdaként tavaly is örömmel fogadott bennünket a 103. születésnapján, csütörtökön pedig immáron abból az alkalomból, hogy 104 éves lett.

Sódar Józsi bácsi 104 éves. Varga Gábor polgármester is köszöntötte őt. Fotó: Csete Ilona

De el kell mesélnünk azt is, amikor 2023-ban meglepett bennünket: megálltunk egy kalapos úr mellett a medgyesbodzásiak katolikus templomának a parkjában. A templom felújítása után, a felszentelés ceremóniája zajlott és ki más lehetett ott, mint Józsi bácsi, aki elsétált az ünnepségre. Már akkor felemelgettük: Józsi bácsi! 2024 áprilisában jövünk!

104 éves: a rokonság is hazajött a jeles napon

Családja (fia, lánya, a rokonság) is hazalátogatott e jeles napon, április 25-én. Sódar Józsi bácsit 104. születésnapján az elsők között köszönthettük. Most is tárt karokkal, jókedvűen fogadta a vendégeit, például Varga Gábor polgármestert, aki ajándékkosárral és díszoklevéllel érkezett. A család Biharkeresztesről és Battonyáról tért haza a szülői házba. Elárulták, Józsi bácsi hallani nem akar arról, hogy innen elköltözzön. Így a szerettei (fia, lánya, 4 unokája, 4 dédunokája) jönnek rendszeresen, miközben a segítő, Zsótér Ferencné pedig naponta érkezik az ebéddel, a tennivalókat elvégzi. Ő is együtt ünnepelt a születésnapossal csütörtökön.

– Szép ez a nap. Boldog vagyok – mondta a tortáján sziporkázó tűzijáték láttán és szerettei ölelésében az ünnepelt. Majd karosszékében nosztalgiázott, felidézte fiatalságát, amikor nem volt erős, edzett gyerek. A katonaságnál viszont megemberesedett...

– Akkortól kezdtem csibészkedni – mesélte. Amikor a polgármester rákérdezett az egészségére, határozottan állította Józsi bácsi, jobb az mostanában, mint 50 éves korában volt... Igaz, az időjárás ,,kormányozza,, a hangulatát.

– Ilonkám! Mit ír majd rólam? Kíváncsi vagyok ám – fordult e szép nap történéseinek a dokumentálójához. Majd hozzátette: ha meglátják, olvassák, hogy ennyi kedves ember szereti Sódar Józsefet, biztosan elhiszik, hogy jó ember.

Józsi bácsi! Köszöntjük 104. születésnapján olvasóink nevében is sok szeretettel!