A 103 éves Osi néni 1921. március 16-án született Békéscsabán és egész életét itt élte le. Családjában ő volt a legfiatalabb gyermek, hetedik a hét leány között. Édesapja földműves volt, édesanyja feladata volt a háztartás vezetése és a lányok nevelése. Osi néni még 15 éves sem volt, amikor a kötöttárugyárban varrónőként kezdett dolgozni. A varrást nem tanulta ugyan, de otthon is varrogatott a családnak, így számára ez ideális munkának bizonyult. A varrodában – kisebb-nagyobb megszakításokkal – egészen a nyugdíjazásáig dolgozott. Sokféle női és férfi ruhaneműt varrtak, amire éppen szükség volt vagy megrendelést kapott rá a vállalat.

Szarvas Péter polgárnester is felköszöntötte a 103 éves ünnepeltet, jobbra Kutyej Pál. Fotó: Kutyej Bozsena

A második világháború éveiben a varroda nem termelt, Osi néni a családi háznál igyekezett túlélni azokat az éveket. Olyan szegénység és infláció volt – ahogyan felidézte – hogy a semmit sem érő, eldobott pengő bankjegyeket az utcán seperték össze, és ha valami terméket kellett megvásárolni, a tojás volt a fizetőeszköz.

Több mint négy évtizedes boldog házasság a férjével

1946-ban újraindult a munka a varrodában. Férjét kicsit később ismerte meg egy politikai iskolában. 1951-ben kötöttek házasságot és több mint 40 évig szépen éltek egymással. Egy fiúk született, aki azonban sajnos már elhunyt. Osi néni férje 1992-ben hunyt el. Özvegyként még nyolc évig élt a Korvin utcai családi házban, de 2000 után nem akart már többé a családra, az unokákra támaszkodni, így beköltözött az evangélikus szeretetotthon egyik csendes kis szobájába, és ennek bizony már 24 éve. Kezdetben még varrogatott a lakótársainak, ápolóknak, családnak, és szívesen gondozta a kert növényeit, eljárt a városba. Egészsége a koronavírus-járvány első támadása után roppant meg. Napjainak nagy részét mostanság már az ágyában tölti, a lábai gyengék és betegek, nehéz a talpra állás.

A 103 éves Osi néni ma is szívesen olvas

Isteni csoda, hogy 103 évesen és sok évtizedes varrónői munka után a szeme – a többi érzékszerveivel együtt – viszonylag ép. A legtöbb időt ezért olvasással tölti. Osi néni kedvenc olvasmánya a Biblia, valamint kézbe veszi az evangélikus lapokat és a helyi sajtót. A tévében csak esténként a híradót nézi meg. Érdekli, hogy mi történik a nagyvilágban, és bizony elborzad azon, merre mennek a dolgok.

– Gonoszság van a világban. Az emberek megváltoztak, mert elhagyták az Istent. Mindenki a pénz után futkos és közben a másik embert eltiporja. Bizony nagy hiány van mostanság a szeretetből – vélte a látottakat lapunknak Králik Andrásné. Hozzátette, hogy „Isten nélkül nem lehet semmit tenni, Ő törődik velünk, irányítja az életünket. Csakis Rá lehet bízni az életünket, különben tönkremegy.”

Osi néni elégedetten tekint vissza az életére. Fotó: Kutyej Bozsena

Osi néni életét gyermekkorától végigkíséri az istenhit, családjával kisgyermekként is eljárt a templomba. Évekig a szlovák nyelvű istentiszteleteket látogatták, ő maga részben szlovák nyelvű iskolában tanult. Egy-egy szlovák nyelvű imát vagy szertartást ma is pontosan megért. A Békéscsabai Evangélikus Szeretetotthonban részt vesz az istentiszteleteken, áhítatokon, és szeret beszélgetni a hit dolgairól az intézményt vezető lelkésszel, Kutyej Pállal. Napi olvasmánya az egyháztagok között elterjedt Útmutató is. Osi néni szerint bármennyiszer olvasta már a Szentírás történeteit és a legismertebb igéket fejből tudja, mégis mindig újat tanul belőle.

– A Bibliát újra és újra elő lehet venni, tanulmányozni a történeteket, Jézus példázatait. Tanulmányozni Isten országát, hogy oda jussunk el, amikor majd meghalunk. A mennyország titkai ugyan el vannak rejtve az emberek elől, nem tudunk mindent róla, de én úgy képzelem, hogy ott nyugalom és békesség van, és ezért oda szeretnék eljutni – mondta el Osi néni.

Családjában nem ritkaság megélni 80 vagy 85 évet, egyik nővére 95 évesen hunyt el. Hogy őt Isten miért élteti a mai napig, azt nem tudja. A mi a hosszú élet titka kérdésre a válasza világos:

„A titok a Jóistennél van, nem nálam” – mondja.

Születésnapján Králik Andrásnét felköszöntötték a nővérek és a többi lakó. Virággal és édességgel lepte meg Szarvas Péter polgármester. Eljött hozzá és felköszöntötte Herczeg Tamás országgyűlési képviselő is, aki Osi nénit annak 100 éves kora óta évente meglátogatja, szívesen beszélgetnek egymással.

Családja rendszeresen látogatja

Osi néni elégedetten tekint vissza hosszú életére, bár utazásokban nem sok része volt, alig hagyta el még Békéscsabát is, külföldön sosem járt. Szobáját két unokája és két dédunokája fotói ékesítik, s ezeket látva mindig jókedvre derül. A család rendszeresen látogatja őt, élvezi a figyelmüket és a szeretetüket. Elfogadja megroppant fizikai állapotát.

– Elégedett vagyok mindennel, ami adatott az életemben, sok szép emlék és élmény. Elfogadom az Isten adta nehézségeket és gondokat is. Ő segített meg akkor, amikor veszteség és szomorúság jött az életembe, nem csak a boldog és békés napokon kell őt szeretni – mondta el Králik Andrásné. Az olvasóknak pedig csak annyit üzent, hogy ne zúgolódjanak vagy háborúskodjanak a családokban, hanem mindig csak a szeretet vezérelje őket.