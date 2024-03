A kormány két hete indította el az online párbeszédet, a 13 kérdésből álló kérdőívet – mondta Király Nóra, a kormány szakmai együttműködő partnere, a Zöld Követ Egyesület elnöke. Fontosnak ítélik, hogy lényeges ügyekben rendszeresen megkérdezzék az emberek véleményét, hogy a válaszokat aztán beépítsék a kormányzati programokba, ebben az esetben az energetikai programba.

Április 15-ig lehet kitölteni az online kérdőívet

Hozzátette: az elmúlt két év nem volt egyszerű Magyarország számára sem, mivel a szomszédos országban háború dúl, amely gazdasági és energetikai válságot okozott. Ez rámutatott arra, mennyire lényeges, hogy Magyarország képes legyen megtermelni a szükséges energiát, majd azt el is tárolni; és hogy az emberek ne kerülhessenek olyan szorult helyzetbe, miszerint nincs vagy nagyon drága az energia.

Szerinte bebizonyosodott az is, hogy mennyire lényeges a zöldenergia, hogy megújulóval állítsák elő a kellő energiát. Ezért is tesz meg mindent az ország, hogy zöldenergia-termelésben és -tárolásban is élen legyen. Hangsúlyozta: az online párbeszéd tekintetében is azt fogalmazták meg célként, hogy minél több emberhez eljusson a zöldenergia fontossága, minél több ember megértse azt, miért kulcskérdés ez a terület.

Király Nóra Fotó: Bencsik Ádám

Király Nóra elmondta, hogy az online kérdőívet április 15-ig lehet kitölteni a zoldenergia.kormany.hu oldalon. A kérdések után van egy magyarázat is, szeretnék ugyanis edukálni is az embereket. A felvetések között szó esik a napelemekről, a rezsicsökkentésről, az elektromobilitásról. Az elnök hozzátette: a Zöld Követ Egyesület a válaszok kiértékelésében is részt vesz, készül egy elemzés, a véleményeket beépítik az energiaprogramba.

Békéscsaba élen jár a napenergia területén

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő azt mondta: a 21. század legnagyobb kihívása, hogyan lehet energiabiztonságot teremteni, illetve, hogy az energia miként állítható elő. Arra, hogy az energia előállítása, tárolása és felhasználása mennyire fontos kérdéseket vet fel, az is bizonyíték, hogy saját minisztériummal rendelkezik ez a szakterület.

Király Nóra, Herczeg Tamás és Vass Csaba

Fotó: Bencsik Ádám

Beszélt arról, hogy Békéscsaba kedvező helyzetben van, mivel a napsütéses órák száma az évi 2500 órát is túllépi. A város a napenergia felhasználása tekintetében élen jár. Hozzátette, hogy a geotermikus rendszer kiépítése vonatkozásában tárgyalnak a kormányzati szereplőkkel, hogy megérkezzen az a pótlólagos forrás, amelynek köszönhetően az eddig kiépített rendszer használhatóvá, sőt a későbbiekben bővíthetővé is válik.

Napelempark épült a városi sportcsarnoknál

A kormány és az önkormányzat 2016-ban kötött megállapodást a Modern Városok Program békéscsabai fejlesztéseiről, és ebbe bekerült egy több elemből álló, komplex energetikai program megvalósítása is, amely jelentős részben meg is történt – ismertette Vass Csaba, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető-helyettese.

A városi sportcsarnoknál a Smart Grid-projekt első üteme keretében egy napelempark épült: 2400 panelt egyedi, 800-at pedig földközeli tartószerkezetre helyeztek. Az akkumulátorok számára konténereket telepítettek, egy látogatóközpontot is kialakítottak. A rendszer a városi sportcsarnok és a vívócsarnok ellátásáért felel jelenleg, de a geotermikus rendszerhez szükséges energiát is megtermelni majd, illetve további, közelben épülő létesítményeket szintén képes lenne kiszolgálni.

A közvilágítást is korszerűsítették

Elmondta: a geotermikus rendszer kiépítése során egy 2450 méter talpmélységű termelő, valamint két, ugyanilyen talpmélységű visszasajtoló kutat fúrtak. Kialakítottak egy hőközpontot, valamint egy csőhálózatot. A rendszerrel a Gyulai úti és környéki létesítmények, mint a CsabaPark, a gyermekélelmezés épülete, a Kórház utcai székház és az atlétikai centrum lesz ellátható.

irály Nóra, Vass Csaba és Herczeg Tamás

Fotó: Bencsik Ádám

Korszerűsítették a közvilágítást is, több mint 7 ezer lámpatestet cseréltek ledesre, valamint a hálózatot némileg bővítették is. Emellett térfigyelő kamerákat, tájékoztatást segítő totemoszlopokat helyeztek ki.

Elektromos buszokat vásárolnának

A jövőbeli tervek között van a Smart Grid-projekt második ütemének megvalósítása: intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer kiépítése. Azaz elektromos buszokat vásárolna az önkormányzat, és ezek számára alakítanának ki egy telephelyet, és ennek energiaellátását egy újabb napelemparkkal biztosítanák.

Vass Csaba, a városfejlesztési cég ügyvezető-helyettese fontosnak nevezte, hogy online párbeszédet indított Közös ügyünk a zöldenergia címmel a kormány. Környezetvédelmi szakmérnökként hozzátette, lényeges lenne, hogy a legtöbb energiát megújuló energia révén biztosítsák, így lehetne elérni, hogy minél kevesebb olyan anyag, például szén-dioxid kerülhessen a környezetbe, amelyek kedvezőtlen módon hatnak a klímára.