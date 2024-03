Kunágotán az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai egynyári és évelő virágokat ültettek a falu buszmegállóinak a virágládáiba – értesültünk a civilek kezdeményezéséről. Azt is megtudtuk, volt, aki saját költségén vásárolta a színes növényeket, más szaporított, dolgozott vele, hogy a közösség számára felajánlhassa. A végeredmény igazán tavaszias, hiszen a kültéri virágládák frissítése a növényekkel egyfajta példa is: aki otthonában, előkertjében, környezetében virágosít, az a község arculatát is szebbé varázsolja.

A buszmegállók virágládáiba is jutott tavaszi virág. Fotó: BMH

A község virágosítói már nagyon sok pozitív visszajelzést kaptak.