Húsz évet pihent egy fa alatt a kormányváltós Trabant

Egy 1977-es, kétütemű, kormányváltós Trabant is leparkolt az udvaron. A kardoskúti Rajki Márk elmondta, hogy a jármű húsz évet állt egy fa alatt. 2020 elején vette meg, kereken egy évébe telt, mire rendbe tette. Az immár autószerelőként végzett fiatal kiemelte, hogy a kocsiban szinte minden eredeti, csak pár alkatrészt cserélt ki benne, és hogy az utolsó csavarig szét kellett szednie a felújítás során. Annak idején a családban is volt Trabant, ezért döntött a márka mellett. Az elmúlt három évben 13 ezer kilométert pakolt bele.

Olyan, mintha most jött volna ki a Jawa-gyárból

Egy Jawa Villiers motorkerékpárral gurult be a békéscsabai Licska Tibor. Elmondta, hogy a típust 1932-33-ban kezdték el gyártani angol motorral, az övé 1936-37-ben készült. Különlegessége, hogy szerepel rajta az FJ monogram, ami a Jawa gyárat alapító František Janečekre utal. A 175 köbcentiméteres kétkerekű esetében további kuriózum, hogy tankváltós, ami nem egy szokványos megoldás, illetve, hogy külön van a blokk és a váltó, de az is érdekesség rajta, hogy a merev villát egy központi rugó tartja. Több mint 40 éve lelte fel a motorkerékpárt, és úgy restaurálta sok évnyi munkával, mintha most jött volna ki a gyárból.

Falunapokra is hívják a veterán motoros klubot

Diószegi Gyula, a veterán motoros klub vezetője elmondta, hogy a 2010-es évek elején hozták létre a klubot, és hogy jelenleg 26 taggal működnek. Kiemelte, hogy egy igazi csapatot alkotnak, és bár lehet, hogy többször is feltűnnek ugyanazok a járgányok egy-egy összejövetelen, a találkozókat nem lehet megunni. A rendezvényeikre rengetegen kíváncsiak, ezek közül az egyiket immár hagyományosan március 15-én tartják, a másikat pedig pünkösdkor. Kiemelte, hogy falunapokra is rendszeresen kapnak meghívást, azoknak a felkéréseknek is szívesen tesznek eleget.