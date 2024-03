Vasvári Pál 52 perce

Elhozta a Vasvári-örökséget az orosházi fiataloknak

Péntek László helytörténész, a Körösfői Rákóczi Kultúregylet elnöke érkezett Orosházára hétfőn. A Táncsics gimnáziumban tartott rendhagyó órát a diákoknak. Kutatója, jó ismerője Vasvári Pálnak, emlékházat rendezett be, aminek sok látogatója van. A Vasvári-örökség egy darabját is magával hozta, bemutatta könyvét is az orosháziaknak.

Péntek László körösfői helytörténész Kalotaszegről látogatott el Orosházára, hogy a Vasvári Pál vezette Rákóczi Szabadcsapatról, illetve az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc Békés vármegyei kötődéséről, történéseiről is beszéljen hallgatóságának. Péntek László Vasvári Pál örökségét előadásával, könyvével hozta el Orosházára.

Fotó: Csete Ilona A házigazdák nevében Árusné Erőss Krisztina igazgató köszöntötte a vendéget és elárulta, személyes emlékei vannak, ő már járt az emlékházban, a Határtalanul túrák keretében a Táncsics diákjai a szabadságharc emlékére állított kopjafára tűztek emléklapot. Zalai Mihály és Péntek László.

Fotó: Csete Ilona Zalai Mihály, a Békés Vármegyei Önkormányzat elnöke köszöntőjében elmesélte ismeretségét a kutatóval: – Én is voltam táncsicsos - kezdte. 2021-ben ráleltem egy információra, miszerint létezett a Vasvári Pál által vezette Rákóczi Szabadcsapat. Azért volt nekem különösen érdekes, hogy Orosházáról, Gyomáról, Békés vármegye más településeiről is besoroztak ebbe a csapatba katonákat. Tehát a mi elődeink, netán rokonaink is tagjai lehettek. Ezeknek a kétharmada hősi halált halt. Kerestünk egy olyan helyszínt és eseményt, megélhető alkalmat, ahol mi, orosháziak az 1848/49-es szabadságharc hőseivel találkozhatunk és Péntek László kutatásai nyomán emlékezhetünk. Ilyen előzmények után ismertem meg az akkori alpolgármestert, helytörténészt, Péntek Lászlót, aki 30 éve kutatja a szabadcsapat és Vasvári Pál élettörténetét. Járt már Orosházán, tartott ünnepi megemlékezést a városban. Hasonló szándékkal kértük fel a keddi, eleki ünnepi vármegyei közgyűlésünkre, díszvendégként szónoknak. Előtte szeretett volna fiatalokkal találkozni – így tudhattak meg az előadóról és a témáról, orosházi kötődésekről már a bevezetőben részleteket a diákok Zalai Mihálytól. Zalai Mihály a Táncsics diákjainak a szabadságharc orosházi kapcsolatairól is szólt

Fotó: Csete Ilona Ezután a hallgatóságnak levetítettek egy filmet, majd bemutatta Péntek László Akiket Kalotaszeg nem feled című kiadványt is. Összegzése ez a kötet annak a több évtizedes kutatómunkának, amit a szerző végzett eddig. Hírportálunknak elmesélte a helytörténész, az a célja, hogy átadhassa a Vasvári-örökséget a fiataloknak. Vasvári Pál olyan példát mutat a mai ifjúságnak hazafiasságból, becsületből, kitartásból, amik ma is követendők számukra.

