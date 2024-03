Városi elismerések: március 15-én adják át

– A nemes és tiszta forradalom eltörölte az úrbéri szolgáltatásokat, a jobbágyságot. Törvényt fogadott el a közteherviselésről, a népképviseletről, a sajtóról, a független, felelős magyar minisztériumról és más sarkalatos kérdésekről – folytatta a gondolatot dr. Görgényi Ernő. – A hősies szabadságharcban a nemzet egységesen állt ki szuverenitásáért; a nemes, a polgár és a földműves egyaránt kész volt vérét hullajtani hazájáért. A semmiből építettek győztes csatákat vívó hadsereget.

Mint hangsúlyozta, ma is nemzeti egység van az 1848/49-es forradalom és szabadságharc megítélésében, amely a sajátos magyar kultúrából táplálkozott, és amely egyúttal megtermékenyítette egyedülálló magyar kultúránkat. 1848 március 15-én este a Pesti Nemzeti Színház közönsége Gyula nagy szülötte, Erkel Ferenc két szerzeménye a Hunyadi László és a Himnusz eljátszását követelte, mert e darabok a művészet erejével alapozták meg a magyar történelem sorsfordító eseményét. Ugyanígy Petőfi forradalmi költészete is nélkülözhetetlen volt a revolúció eszmeiségének előkészítésében. A Nemzeti dalt pedig nem is versként, hanem imádságként hallgatjuk, vagy szavaljuk. A dicsőséges vagy éppen tragédiájában is szépséges 1848/49-es forradalom és szabadságharc azóta is a magyar kultúra múzsája .

Kiválóságokat ismertek el

A köszöntőt követően dr. Görgényi Ernő nyújtotta át a városi elismeréseket.

A képviselő-testület Gyula városa érdekében magasfokú empátiával, kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munkájáért, példaértékű tevékenységéért, valamint az általa elért elévülhetetlen érdemekért a „Kiváló Polgár” kitüntető címet adományozta Becsyné dr. Szabó Márta Mária címzetes főjegyző részére.

A testület döntése értelmében „Gyula Városért” kitüntető címet vehetett át Kósa Zsuzsanna Katalin, a Simonyi Imre Emlékszoba kialakításának kezdeményezője. A grémium a díjjal elismerését fejezi ki a város kulturális életének szervezésében betöltött meghatározó és közösségépítő több évtizedes szerepvállalásáért, lokálpatrióta tevékenységéért.

A képviselő-testülete több évtizeden át töretlen szakmai igényességgel, elhivatottsággal és fáradhatatlan munkakedvvel végzett pedagógiai tevékenységéért „Gyula Városért” kitüntető címmel ismerte el Marsi Katalin Mária nyugállományú pedagógus tevékenységét.

A képviselő-testület „Gyula Városért” kitüntető címet adományozott Kertes István, a Gyulasport Nonprofit Kft. ügyvezetője részére. A grémium a díjjal elismerését fejezi ki Gyula város sportéletének szervezése és infrastrukturális fejlesztése területén elért elévülhetetlen érdemeiért, valamint több évtizedes, a gyermekek és fiatalok sporttehetsége kibontakoztatása érdekében végzett oktató-nevelő munkásságáért.

Szintén a „Gyula Városért” kitüntető címet vehette át Repiskyné Radics Anna, a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium igazgató-helyettese, magyar-román szakos tanára, újságíró. A szakembert kiemelkedő hivatástudattal, diákbarát attitűddel, valamint felelősségteljes intellektualizmussal végzett több évtizedes munkásságáért ismerte el a testület.

A képviselő-testület „Gyula Városért” kitüntető címet adományozott Kiss József nyugállományú tűzoltó alezredes, számos civil szervezet vezetője részére. A testület a díjjal elismerését fejezi ki a munkájában tanúsított példamutató és bajtársias magatartásáért, a civil társadalomban a helyi közösségek irányába tanúsított szociális érzékenységéért és közösségépítő szerepvállalásáért.

A képviselő-testület döntése értelmében az ifjúságügy, a közösségfejlesztés és a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő szakmai teljesítményéért a „Gyula Városért” kitüntető címet érdemelte ki a Mi egy Másért - Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú Egyesület kollektívája. Az elismerést Ament Balázs elnök és Szabó Enikő szakmai vezető vette át.

A képviselő-testület a négy évtizede, példamutató hozzáállással, kreatív és segítőkész feladatvállalással végzett áldozatos, értékteremtő munkásságáért „Gyula Város Szolgálatáért” kitüntető címet adományozott Kisné Czeglédi Márta, a Mogyoróssy János Városi Könyvtár könyvtárosa részére.

A grémium döntése értelmében a „Gyula Város Szolgálatáért” kitüntető címet érdemelte ki Petróczki Gábor Jenő, a gyulai polgármesteri hivatal kommunikációs referense. A testület a díjjal elismerését fejezi ki a Gyula város érdekében kiemelkedő hivatástudattal és felelősséggel végzett pontos, lelkiismeretes szolgálatáért, valamint sokoldalú szerepvállalásáért.

A gyulai képviselő-testület „Gyula Város Szolgálatáért” kitüntető címet adományozott Benkő Judit Krisztina, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati vezetője részére. A grémium a díjjal elismerését fejezi ki a több mint három évtizede kiemelkedő szakmai színvonalon, nagyfokú elkötelezettséggel végzett példaértékű és lelkiismeretes munkásságáért.

A „Gyula Városért” kitüntető címet dr. Nagy János professor emeritus, az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny elnöke március 2-án, az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Kárpát-medencei döntőjének záróünnepségén vehette át.