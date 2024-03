A sajtótájékoztatón Békés Vármegye Önkormányzata elnöke, Zalai Mihály köszöntőjében kiemelte, Bánkút neve a kiváló minőségű búza, valamint a búzanemesítés kapcsán vált országosan ismertté. A híres orosházi Gémes-féle kenyérnek is ez volt a titka.

– Most más idők járnak, ez a projekt a leromlott városképpel bíró terület rehabilitációjáról szólt. A vármegyei önkormányzat elsődleges feladata, hogy a területfejlesztésre fordítható uniós források elosztását koordinálja. Medgyesegyházára nyolc projekt is érkezett az elmúlt időszakban, ami jól mutatja, hogy az önkormányzat gondoskodó – sorolta az elnök. Hozzáfűzte, rengeteg még a tennivaló, de a vármegyei önkormányzat mozgásteréhez mérve jelentős az előrelépés. A felújított bánkúti kastélyban lehetősége lesz a helyben lakóknak és a hazatérőknek is találkozni, egymásra találni.

Zalai Mihály

Fotó: Bencsik Ádám

Kraller József polgármester kiemelte, hosszú ideje futó projekt ért a végéhez, évekkel ezelőtt tűzték ki célul a lászlótelepi szegregátum felszámolását és a bánkúti közösségi ház felújítását.

– Még 2016-ban nyújtottunk be támogatási kérelmet, a szerződés 2018-ban köttetett meg. Négy ingatlan épült meg a belvárosi Dózsa, Wesselényi és a Fáy utcáiban, a jól felszerelt, modern szociális bérlakásokba hátrányos helyzetűeket költöztettünk be, akik új életet kezdhetnek. Ezzel párhuzamosan a közösségi tér kialakítása, a bánkúti kastély felújítása is megkezdődött. Nem várt belső hibák miatt az eredetileg uniós (TOP) forrásból elnyert 175 millió forint nem bizonyult elegendőnek. Az önkormányzat jól gazdálkodott, több mint húszmillió forintos tartalékot is képzett, de a pályázatot módosítani kellett, a sikerért többször meg kellett küzdeni – részletezte a polgármester. Hozzáfűzte, a kastélyban az aljzatok felbontásakor derült ki, hogy a mellékhelyiségek szennyvíz- és vízvezetékei teljesen elavultak, sőt a fűtési alapvezetékek is elkorrodálódtak. A projektet megállították, újratervezték, a szerződést is módosították.

Kraller József

Fotó: Bencsik Ádám

– Új közbeszerzési eljárás indult, közben az árak az egekbe szöktek, jött a járvány. Végül sikerült 52 millió forintnyi pluszforráshoz jutni, így a teljes támogatás összege, ami Medgyesegyháza-Bánkútra érkezett, több, mint 227,5 millió forint. A kastélyban környezetkímélő napelemes rendszert és elektromos energiával működő fűtési rendszert építtettünk ki. Kicserélték a burkolatokat is, befestették a falakat, kibővítették a vizesblokkokat. A fejlesztés nem áll meg, hamarosan egy fontos belterületi út, Bánkút keresztutcája, a Petőfi is teljesen megújul – sorolta Kraller József.