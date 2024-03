Frankó Attila – aki maga is immár 64-szeres véradó – 24 éve szervez rendszeresen véradásokat. Ezen alkalmak során, 2000. május 12-étől mostanáig, a pénteki akciót is számolva 1487 liter vért gyűjtöttek össze 3305 véradó jóvoltából, amivel 9915 életet mentettek meg. Célul tűzte ki a bűvös számok elérését, az 1500 litert vért és a 10 ezer megmentett életet, ehhez immár csupán 28 véradóra van szükség. A legközelebbi akciót a kondorosi Fehérliliom Népfőiskolán szervezi április 26-án.

Sokan nyújtottak segítséget a területi vérellátóban.

Fotó: Bencsik Ádám

Frankó Attila elmondta, hogy a hagyományoknak megfelelően most is többek között pizzával, kávéval, illetve meglepetésekkel – ajándékutalványokkal, borokkal és csokoládékkal – várták az önkénteseket, továbbá három szerencsés Békéscsaba feletti sétarepülést szintén nyert. A Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke hozzátette, hogy nagy hangsúlyt fektettek a pénteki akció népszerűsítésére, ennek is köszönhető, hogy sokan nyújtottak segítséget.

Az önkéntesek között volt a békéscsabai Nagy György, aki a számításai szerint eddig legalább 20-30 alkalommal segített. Először vagy 30 éve adott vért, a katonaság idején, majd egyszer csak eljött a második alkalom is, és volt, hogy személyesen kérték fel véradásra. Mostanában e-mailben szokták értesíteni a lehetőségről. Mivel édesanyja megbetegedett, egy ideig tartogatta magát és a vérét, hátha szükség lesz rá. Szerencsére édesanyjának nem kellett ilyen beavatkozás, ezért úgy döntött, hogy most részt vesz egy akción, hiszen segíthet másokon is.

A békéscsabai Bogdán Éva Helga 49. alkalommal adott vért, mint mondta, régóta szeretné elérni az ötvenediket. Emlékszik az elsőre is, 1982-ben a sarkadi gimnáziumban nyújtott segítséget. Mint mondta, édesanyja is véradó volt, és – mivel akkor kiadták ezeket az adatokat – kapott köszönő képeslapot attól, akinek segített. Ez számára meghatározó élményt jelentett, és ő is mindig fontosnak tartotta, hogy segítsen másokon. Így vált évtizedekkel ezelőtt rendszeres véradóvá, igaz, bizonyos időszakokban voltak kihagyásai.