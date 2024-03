Már szinte mindenki fújja Békéscsabán, sőt, az ország számos pontján is, hogy Sanyi több mint négy éve szökött meg a csabai piacról a gazdájától, így kerülte el, hogy előbb-utóbb a bográcsban kössön ki. Sőt, a Munkácsy téren talált otthont, a környékbeliek vigyázzák, etetik, itatják, és máshonnan is hoznak neki eleséget, így tett például nemrégiben a gyomaendrődi Izsó Gábor is.

Sanyi továbbra is éli a kedvencek életét Békéscsabán Forrás: Békéscsaba Munkácsy tér Sanyi kakas csoport

Beregszász büszke madara János

A sztárkakas közösségi oldalán továbbra is rengeteg hozzászólás található, hogy ki, mikor látta, milyen az állapota. Már Békés vármegyén kívülről is a csodájára járnak, fényképezik, és ha úgy hozza a kakas kedve, pózol is a fotózáskor.

Az állatos celebtémában idevágó esetet tett közzé egy férfi a minap a csoportba belépve. Ezt írta: „Szép szülővárosom, a kárpátaljai Beregszász büszke madara János, a gólya. A Gróf-udvarban lakik, így nevezik a helyiek a Bethlen-kastély udvarát. Sérült volt, de jó emberek összefogásával felépült, és bőséges étlapja is van. Mindenki ismeri, vigyáznak rá. Ha jól tudom, további társai is vannak, de csak ő jár ki az emberek közé.”

Beregszászon egy emberek közé járó gólyára vigyáznak és etetik

Sztárallűrök nélkül kovácsolt össze közösséget Sanyi

Sanyi közben tananyag is lett. Egy fiatal írta bejegyzésében, hogy mozgóképkultúra és médiaismeret órán a sztárok témakörével foglalkoztak. A csoportmunka során a tanulóknak érveket és ellenérveket kellett gyűjteni amellett, hogy az imádott kakasra használható-e ez a fogalom. Egy hozzászóló szerint Sanyinak sztárallűrök nélkül sikerült közösséget kovácsolnia.

Egy biztos, Sanyi már fogalom Csabán. Bár gólyák a városba is érkeztek már – hamarabb, mint szoktak – például a Tessedik utcában is találkoztak egy példánnyal, de ez a gólya nem száll le az emberek közé. Sanyiról pedig biztosan nem is tud.

Nemrégen volt Valentin-nap, akkor akadt, aki három-négy tyúkkal lepte volna meg Sanyit. Egy lelkes csoporttag hozzáfűzte, amikor a celebkakasnak volt két tyúkja, nem foglalkozott velük, magányos harcosnak tűnik.