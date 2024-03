Az orosházi Táncsics gimnázium az Oktatási Hivatal bázisintézménye. A bázisintézményi program részeként Kreatív iskola – kreatív robotika címmel hirdettek előadást. A robotika szakkörük munkájának a bemutatása volt a cél. A program célcsoportja pedig az általános iskolás tanulók és tanáraik.

Papp Sándor, matematika szakos tanár, mesterpedagógus, szaktanácsadó várta tanítványaival, Csőke Zoltán Sándorral és Kabódi Barnabás Lászlóval az érdeklődőket. Érkeztek helyi és mezőhegyesi iskolákból is fiatalok.

Kabódi Barnabás László és Csőke Zoltán Sándor élvezte a foglalkozást. Fotó: Csete Ilona

Miután részleteket is megtudott a hallgatóság gimnázium robotika szakkörének a tárgyi felszereltségéről, tevékenységéről, a robotok fajtáiról, a gyakorlatban is láthatták a gyerekek a robotok működését. Végül ki is próbálhatták azokat.