A városi közgyűlés ülésén először módosították a grémium szervezeti és működési szabályzatát, amely immár lehetőséget biztosított arra, hogy a két főállású alpolgármester mellé válasszanak egy olyan alpolgármestert is, aki társadalmi megbízásban végzi a munkát.

Megválasztották Békéscsaba harmadik alpolgármesterének Paláncz Györgyöt a Fidesz-KDNP-frakció tagjai közül. Fotó: Bencsik Ádám

Más területen is módosították a szabályzatot

A szabályzatot egy másik területen is módosították. Amennyiben a rendelettervezeteket úgy küldik ki, hogy az önkormányzati képviselők számára a véleményezési határidőből kevesebb mint 24 óra van hátra, akkor a kiküldést követő 24 órán belül nyújthatnak be módosító javaslatokat.

Ennek kapcsán Miklós Attila (Szövetség Békéscsabáért) azt mondta: egy hibához igazították a mostani szabályt, és szerinte nem helyes, ha a saját szabályaikra fittyet hánynak. Erre válaszként dr. Bacsa Vendel jegyző jelezte: további lehetőséget biztosítanak ezzel az önkormányzati képviselőknek arra, hogy benyújtsák módosító javaslataikat. Opauszki Zoltán tanácsnok (Fidesz-KDNP) felvetésére pedig elmondta dr. Bacsa Vendel jegyző: az önkormányzati törvény szerint lenne mód a városi közgyűlés ülésén is módosító javaslatot beadni a rendelettervezethez, ugyanakkor a szervezeti és működési szabályzat erre nem ad lehetőséget.

Újra Paláncz Györgyöt jelölték, most meg is választották

A szervezeti és működési szabályzat módosítását követően Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta: immár lehet társadalmi megbízatású alpolgármestert választani, és erre a posztra Paláncz György tanácsnokot (Fidesz-KDNP) javasolta. Mint mondta, megválasztása esetén a tanácsnoki megbízatása, valamint a bizottsági tagságai megszűnnek.

A törvény vonatkozó rendelkezése értelmében titkos szavazással voksoltak a városi közgyűlés tagjai, és mivel minősített többséget kellett elérni, ez azt jelentette, hogy legalább kilenc támogató szavazatra volt szüksége Paláncz György tanácsnoknak (Fidesz-KDNP) ahhoz, hogy megválasszák. A titkos szavazás eredményes volt, 14-en igennel voksoltak, míg valaki tartózkodott. Azaz megválasztották társadalmi megbízatású alpolgármesternek.

Három hónappal ezelőtt is dönthettek volna

Szente Béla (Fidesz-KDNP) azt mondta: nem tudni, hogy mi történt az elmúlt három hónapban. Hozzátette, hogy decemberben is megszülethetett volna ez a döntés, de akkor ezt nem tették meg, ennek pedig komoly indítékai lehettek. Ha három hónappal ezelőtt megszületik a határozat, akkor biztos, hogy Paláncz György (Fidesz-KDNP) komoly munkát végzett volna, segítette volna az önkormányzatot, így viszont ez a lehetőség az elmúlt három hónapból kimaradt. Opauszki Zoltán tanácsnok (Fidesz-KDNP) azt mondta, megszülettek azok a döntések, amelyekkel biztosított a városi közgyűlés jogszerű – a szervezeti és működési szabályzat szerinti – működése, és hogy mindenkinek az az érdeke, hogy Békéscsaba eredményesen működhessen.

Fontos az együttműködés

Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) azt mondta, hogy szerinte az elmúlt időszakban is fennállt a jogszerű működés. A Békés Vármegyei Kormányhivatal által korábban megküldött törvényességi felhívás szerint viszont jogszabálysértő volt a grémium működése. A városvezető amellett, hogy gratulált Paláncz Györgynek (Fidesz-KDNP), elmondta, hogy a polgármester helyettesítését irányított módon kell ellátni, és biztos abban, hogy ebben a tekintetben rendben lesz az együttműködés. Herczeg Tamás országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP) szintén gratulált, és hangsúlyozta, hogy fontos döntések előtt áll a városi közgyűlés, ezért fontos az együttműködés.

Hanó Miklóshoz hasonló elkötelezettséggel, alázattal dolgozik

Paláncz György (Fidesz-KDNP) esküt is tett az ülésen a megválasztása után. Ezt követően úgy fogalmazott, kevés annál nagyobb megtiszteltetés érheti az embert, mint az, hogy a szülővárosa vezetésében tevékenykedhet. Felidéződött benne a tavaly ősszel elhunyt Hanó Miklós alpolgármester emléke, aki nemcsak városvezetőként, hanem barátként is hiányzik számára. Külön sokat jelent a számára, hogy vállalta feladatainak egy részét. Azt ígérte, hogy a hozzá hasonló elkötelezettséggel, kellő alázattal dolgozik majd.

Kozma Jánost javasolták ügyvezetőnek

Egy sürgősségi indítvány is a városi közgyűlés elé került. Mivel Balla Ferenc, a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője 30 nappal ezelőtt felmondott, és a felmondási ideje most telt le, szükséges volt ügyvezetőt javasolnia a grémiumnak. Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) hangsúlyozta, hogy a városi cég tevékenysége, fontossága is megkívánta ezt. Azt ajánlotta, hogy március 11-étől határozatlan időre Kozma Jánost, a vagyonkezelő zrt. vezérigazgatóját válasszák meg a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének, mivel ismeri a cég működését, illetve a szakmai hozzáállása is megfelelő. A városi közgyűlés döntésével szintén ezt javasolta a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága számára, amelynek elnöke, Dénes Lajos az ülésen elmondta: március 11-ig meg is születik ennek kapcsán az igazgatóság határozata.