Szomorúság és döbbenet – mondta Bere Károly, a füzesgyarmati Ösvény Esélynövelő Alapítvány alapítója, hogy milyen érzések kerítették hatalmába, amikor megtudta, hogy február 7-én kigyulladt a Petőfi utcai telephely. Hozzátette, hogy a gyanú szerint szándékos gyújtogatás történt, a rendőrök elfogták a feltételezett tettest, aki információi szerint azt üzente a rácsok mögül, hogy mindez figyelemfelkeltő akció volt a részéről.

Bere Károly, a füzesgyarmati Ösvény Esélynövelő Alapítvány alapítója kiemelte, hogy minden munkahelyet megőriznek. Fotó: Licska Balázs

Átszervezésekre volt szükség az Ösvény alapítványnál

Hangsúlyozta, hogy a tűzeset után az volt a legfontosabb, hogy megőrizzék a munkahelyeket. Senkié sem került veszélybe, mivel átszervezéssel átirányították a munkatársakat, akik részéről a jelenlegi helyzet miatt most türelemre van szükség. Kiemelte, hogy Füzesgyarmaton mintegy 120 család életében van jelen az alapítvány, ezzel utalt arra, hogy a városban ennyi embernek biztosítanak munkát és biztos megélhetést.

Beszélt arról is, hogy a szándékos gyújtogatás miatt elfogott és egy hónapra letartóztatott 46 éves füzesgyarmati férfi korábban vezető beosztást töltött be az alapítványnál. Kiderült 2017 körül, hogy jelentős adóhiányt halmoztak fel az előtte lévő időszakban – a kár 200 millió forintra tehető –, ezért szakítottak vele, és emiatt információi szerint el is ítélték a vezetőt. Tudomása szerint egy másik eljárás is folyt ellene, abban szintén bűnösnek találták.

Bár nem kaptak fenyegetést tőle, a gyanú szerint ő gyújtotta fel szándékosan a Petőfi utcai telephelyet. A kár 500 millió forintra tehető, amit vélhetően nem fognak tudni rajta behajtani. A telephelyet ennek ellenére újjáépítenék, és ismét kiemelte, hogy a munkahelyeket megőrzik.

Nyár elején költöznének vissza

Kincses László, az Ösvény Esélynövelő Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, hogy megrendelés és munka van bőven, a folyamatokat ezért szétosztották. Ő is megerősítette, hogy senkinek a kezét sem engedik el, csak annak, aki el akar menni.

Ismertette: a régi épület szerkezetileg nem sérült, ott felújítás zajlik jelenleg. Az új épület károsodott, szinte teljesen megsemmisült, de újjá lehet építeni, nem kell elbontani, ami 40-50 millió forintos megtakarítást jelent. A szükséges anyag és a munkások is rendelkezésre állnak, hogy elkezdhessék a munkát. Amint tető alá kerül az épület, jöhetnek a belső munkálatok. Június 3-án lesz 25 éves az alapítvány, ezt pedig azzal ünnepelnék meg, hogy visszaköltöznek a telephelyre.

Most kell legény a gátra

Sarkadi Zoltán, az alapítvány ügyvezetője elmondta, hogy 2017-ben 330 megváltozott munkaképességűnek adtak munkát, mostanra ez a szám elérte az 520-at. Minél jobban dolgoznak a munkatársak, annál több munkahelyet tudnak teremteni. Az elmúlt időszakban nyitottak telephelyet Dobozon, Mezőberényben, Mezőgyánban és Medgyesegyházán, az első félévben pedig Okányban és Méhkeréken tervezik ezt. Bolthálózatot is működtetnek, többek között saját termékeket árusítanak, üzlet nyílt például Mezőberényben, Vésztőn, Békésen, Körösladányban, Medgyesegyházán és Gyomaendrődön.

Jelenleg 24 akkreditált telephellyel rendelkeznek, és ez a szám bővül hamarosan kettővel – jelezte. Sarkadi Zoltán kiemelte, mind közül a füzesgyarmati, Petőfi utcai volt a központi, minden tevékenység onnan indult, oda ért véget. Tehát a legfájdalmasabb helyen érte őket a találat. Azonban talpra állnak most is, ahogy 2017 – a nagy adóhiány okozta baj – után is sikerült ez, közösen. Az ügyvezető hozzátette: most kell legény a gátra, azaz a kieső bevételek miatt a többi telephelyen kell fokozni a termelést. Ehhez nem szuperhősökre, hanem jó szándékú, becsületesen dolgozó emberekre van szükség.