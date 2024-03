Dr. Bozsár Stefánia, a kórház igazgatója köszöntőjében emlékeztetett: a város egyik fontos társadalmi eseménye ez a bál és kiváló lehetőség, hogy az önfeledt szórakozás mellett támogassák Orosháza és térsége gyógyító intézményét.

Erdős Norbert, dr. Bozsár Stefánia, Dávid Zoltán

Forrás: Fotó: Nagy Kristóf

– Külön köszönöm a Mályvavirág Alapítvány országos vezetésének és orosházi tagjainak, hogy első szóra mellénk álltak és segítették a bál létrejöttét. A Mályvavirág Alapítvány fő célja a HPV (humán papillomavírus) fertőzés prevenciója és a nőgyógyászati daganattal érintettek segítése. E nagyon fontos célokhoz kapcsolódik mai bálunk is: az önök támogatásával a gyorsabb, hatékonyabb és pontosabb szövettani vizsgálatok elősegítésére a kórház citológiai laboratóriumába új, modern vizsgáló mikroszkópot kívánunk vásárolni, emellett a labor bútorzatának megújítását is tervezzük. A nőgyógyászati szakrendelőbe új bútorokat, míg a szülőszobára a szülőágyak közé új térelválasztókat tervezünk beszerezni. Emellett a báli bevételből a nőgyógyászati rendelőt és a fekvőbeteg osztályt kívánjuk kifesteni a mályvavirágos önkéntesekkel közösen. Mind olyan fejlesztés, ami javítja a betegbiztonságot és növeli a szakrendelőben és a kórházban gyógyuló vagy éppen gyermeküknek életet adó nők komfortérzetét – sorolta törekvéseiket, majd hozzátette, női vezetőként, feleségként, édesanyaként is fontos számára, hogy fejlődjön a nőgyógyászati szakma.

– Orvosként sem győzöm eleget hangsúlyozni, népszerűsítsük, támogassuk a szűrővizsgálatokat, a megelőzést, hogy minden nő egészségben és boldogságban élhessen minél teljesebb életet. A mai bállal ehhez járulnak hozzá önök is, amiért nem lehetünk elég hálásak.

Erdős Norbert országgyűlési képviselő arra kérte a jelenlévőket, támogassák dr. Bozsár Stefániát, hiszen szívvel-lélekkel dolgozik a kórházért. Dr. Becsei Lászlóhoz, a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgatójához fordulva kérte, hogy segítse az orosházi kórházat, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy ez az intézmény erős maradjon.

Az idei bál szervezése rendhagyó módon történt, hiszen először vett részt ebben a Mályvavirág Alapítvány. Megtisztelte a rendezvényt az alapítvány munkatársa, Sallai Krisztina kuratóriumi tag és projektvezető, aki munkájukról adott tájékoztatást a jótékonysági eseményen.