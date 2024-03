A nemzeti park tájékoztatójából kiderült, hogy az állatpark március 1-től a hónap során naponta 9 órától 17 óráig tart nyitva. A jegypénztárban 9-16 óra között válthatnak jegyet, illetve bérletet a vendégek.

Az Anna-ligetben az állatok és a tavaszi növények is várják a látogatókat.

Forrás: Körösvölgyi Állatpark

Ismertették: az Anna-liget ősfás kertjében akad bőven látnivaló, hiszen már barkában vannak a fák és az avar takarásából is előbújtak a hóvirágok, téltemetők, ibolyák és csillagvirágok. A tavaszi friss levegőn az állatpark két kilométeres sétányán végighaladva gyönyörködhetnek a látogatók a több, mint 50 féle Kárpát-medencére jellemző állatfajban a mókustól egészen Eurázsia legnagyobb testű szárazföldi emlős állatáig, az európai bölényig. Találkozhatnak továbbá a nemzeti park látogatóközpontjában fokozottan védett farkasokkal, uhuval, fakó keselyűkkel, jávor- gím- és dámszarvasokkal is. A meleg időjárás ráadásul már a borzokat is előcsalogatta földalatti búvóhelyükről. A Körösvölgyi Állatpark taván pedig megannyi vízimadárban lehet gyönyörködni. Emellett nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek kedvence is az állatsimogató, ahol őzek, dámszarvas, magyar háziállatfajták, cigája juh, magyar óriásnyulak is simogathatók. Az állatpark látogatóközpont épületében megtekinthető a Körös-Maros Nemzeti Park természeti értékeit bemutató állandó, interaktív kiállítás. A kicsik számára továbbá önfeledt kikapcsolódást nyújt a Kölyök-zug játszótér is.