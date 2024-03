A nagyszénási Márta Jánoshoz kitartó kapcsolatépítésének, autók és motorok iránti vonzalmának, no és a makettes múltjának köszönhetően, vadászpilóták is érkeztek a szénási, rendhagyó kiállításmegnyitóra. Nagyon sok izgalmas látnivalót kínáltak a kíváncsi közönségnek. De elhozták maketteket építő barátai profi munkáikat, megérkezett Papp János is, ő még egy röpke bemutatót is tartott modellezőként a versenyautókkal.

A házigazda barátai is bemutatták különlegességeiket a makett kiállításon. Fotó: Csete Ilona

A szénási művelődési ház kistermében ha már láthatók méretarányosan megépített mini vadászgépek, az egykori MiG-29 és Gripen vadászgép pilóták pedig elhoztak a repüléshez nélkülözhetetlen ruházatot például.

Makett kiállítás: van látnivaló bőven

Ahogy a megnyitón Takács Géza alezredes, nyugállományú vadászpilóta a köszöntőjében fogalmazott, van látnivaló bőven, hiszen barátjuk, Márta János a több mint tíz éven át tartó makettezése során készült munkái, valamit azoknak a makettjei láthatók, akik csatlakoztak hozzá.

– Ismeretségünk 2012-ben kezdődött, amikor úgy döntött Jani, hogy kilép a nyilvánosság elé és nem csak készít maketteket, hanem versenyen is megméreti magát. Meglepett a lelkesedése és az, hogy mozgásában ugyan korlátok között él, de nagyon elkötelezett és kitartó. Legutóbbi békéscsabai találkozásunkkor kéréssel fordult hozzánk. Szeretne életmű kiállítást. Támogatjuk, jövünk, segítünk – ezt ígértük. Itt vagyunk – fogalmazott a nyugalmazott vadászpilóta. Márta János édesanyjának virággal köszönték meg, hogy fiát mindenben támogatja és ajándékkal lepték meg a pilóták a házigazda intézmény dolgozóit is, akik a kiállítás létrehozásában segédkeztek.

Takács Géza alezredes, nyugállományú vadászpilóta, Péter Zoltán őrnagy, aktív vadászpilóta, Peszeki Zoltán alezredes, nyugállományú vadászpilóta, Molnár Gábor százados, nyugállományú pilóta Márta János kiállításmegnyitóján. Fotó: Csete Ilona

Márta János elárulta, kezei már nehezen engedelmeskednek, nem tudni, mit hoz a jövő. Tervei vannak, pozitívan áll a dolgokhoz, rendületlenül. Volna még mit építenie...

Köszönetet mondott minden segítőjének, támogatójának. Örömét fejezte ki, hogy a szintén szénási kerekesszékes fiatal, Sárközi Szabolcs is elment a megnyitóra. Ő papírból épít maketteket. Biztatta Márta János, folytassa ezt a hobbit. És bejelentette, hamarosan az idei autó- és motorkiállítást is megszervezi.

Minden ami makettezés, modellezés a szénási kiállítás címe. Ennek a keretében szombaton az Orosházi Városi Modellező Klub bemutatózott, majd a vadászpilóták tartottak előadásokat.