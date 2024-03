(H)anna örök. Mi sem bizonyítja jobban, minthogy 2023-ban is a legkedveltebb női név az újszülöttek körében a Hanna lett – emelték ki. A portál összegezte a legnépszerűbb keresztneveket, az előző évhez képest is vannak változások.

Legnépszerűbb keresztnevek: a névadás mindig szép feladat a szülők számára. Illusztráció: Shutterstock

Legnépszerűbb keresztnevek - lányok

Tavaly 903 újszülött lánygyermeknek választották első keresztnévnek. Az Anna név épp csak lemaradt az első helyről – 901 kislánynak adták a szülők az elmúlt esztendőben – fogalmaztak a tájékoztatásban. A dobogó harmadik fokára egy évtizede még a Jázmin került fel, ez a név azóta már nincs benne a húsz leggyakrabban adott keresztnév között. Helyette a Luca név lett bronzérmes tavaly. Nagyon szerették a szülők 2023-ban is a lágy „L” hanggal kezdődő neveket. Nem csak a Luca, de a Léna, Lili, Laura, Lilien, illetve a Lara is előkelő helyen végzett a népszerűségi listán. A régóta köztudatban élő nevek közül a Nóra, Dóra, Réka, Eszter, Fanni, Viktória és Lilla már kikopott a legnépszerűbb nevek közül 10 év leforgása alatt. Helyettük egy évtized alatt olyan új szereplők bukkantak fel a TOP20-as listán, mint az Olívia, Kamilla, Szofia és Mira. Reneszánszukat élik az Alíz, Sára, Zsófia és a Flóra nevek is.

Leggyakoribb lánynevek

Hanna Anna Luca Zoé Léna Emma Olívia Boglárka Lili Kamilla Laura Szofia Lilien Mira Alíz Sára Zsófia Flóra Lara Adél Izabella Jázmin Nóra Janka Liza Bella Linett Lilla Fanni Maja



Legnépszerűbb fiúnevek

A két infografikát összehasonlítva látható, hogy a szülők névadási szokásai konzervatívabb, ha a fiúnak keresnek utónevet. Hiszen a népszerű fiúnevek között kisebb volt a cserélődés tíz év leforgása alatt.

2023-ban a Dominik név lett a legtöbbet anyakönyvezett első utónév a fiúk között. A szülők 1249 újszülött fiúnak választották ezt a keresztnevet. Üstökösként jött fel egészen az ezüst éremig az Olivér. 10 éve még TOP20-ba sem fért bele, a tavaly született kislegények közül pedig 1140-en viselik ezt a nevet.

A képzeletbeli dobogó bronzérmese a Levente lett, mögötte pedig alig lemaradva a Máté következik. Utóbbi név tíz éve is stabilan benne volt a TOP5 legnépszerűbb fiúnév között. Zalánok és Noelek tartják helyüket. A tíz éve még nagy kedvenc Bence lecsúszott a rangsor hatodik helyére, a Marcellek és Milánok közé. A középmezőnyben nem volt nagy átrendeződés: a Dávid, Zalán, Áron, Dániel és Noel nevek tartják magukat egy évtizede.

A régóta ismert nevek közül 10 év alatt kikoptak a TOP20-as ranglistáról a Kristóf, Péter, Botond, Gergő, Tamás, László és a Bálint is. Viszont felkerült a listára a Zsombor, Benett, Nimród, valamint a Benedek.

Leggyakoribb fiúnevek