Időjárás 1 órája

Kutya meleg lett!

Kora nyárias az idő, húsvétra készülődnek a családok. Meteorológusok szerint akár meleg rekordok is megdőlhetnek. Békéssámsonra is ez a jellemző most. Aki teheti, leveti a kabátot. Kutya meleg lett! A község két híressége, Baltazár és Lujzi a vastag kuvaszbunda ellenére naponta mozog, jó kondiban tartja magát.

Csete Ilona Csete Ilona

Szóval: kutya meleg lett Békésben is szombatra. A sámsoni polgárőr, Kerekes László, ennek ellenére kedvenceivel, a két kuvasszal, rendszeresen mozog. Sámsonban is kutya meleg van. Fotó: Facebook Már többször cikkeztünk Baltazárról, aki Sámsonban 2 éve tanulja a polgárőr „szakmát”. 2024 januárjában pedig megérkezett hozzá, mellé egy másik kutyus, a még kölyök Lujzi. Mindketten a sámsoni húsvéti dekorációk előtt pózoltak, látszott rajtuk, hogy őket is meglepte ez a hirtelen jött nyárias idő. Kerekes László elárulta, kedvencei elválaszthatatlanok. Lujzi sokat nőtt és nagyon sokat ügyesedett, gyorsan tanul.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!