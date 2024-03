– Az elmúlt évekhez hasonlóan építettük fel az előterjesztést – mondta Baráth Lajos polgármester. – Az összeg azért is magasabb az átlagnál, mert még benne szerepel az a mintegy másfél milliárd forint, amiből a várhatóan 2025-ben átadásra kerülő szennyvíztelep felújítása valósul meg. Öröm, hogy az intézményeink működtetését idén sem kell az önkormányzat saját forrásából kiegészíteni, egyedül a hivatal büdzséjét. Tavaly novemberben az itt dolgozók 2008 óta változatlan illetményalapját megemeltük. A Szolgáltató Nonprofit Kft. működtetését most is ötmillió forinttal egészítettük ki, amit az önkormányzati kft. közművelődési tevékenységre használhat fel. Az Orosházi Kistérségi Többcélú Társulás, a Család és Gyermekjólét Szolgálat működtetésére, valamint a Csorvási Fúvószenekarért és Majorette Csoportért Alapítvány részére, valamint a civil szervezeteknek, a sport támogatására 43 millió forintot biztosít az önkormányzat.

Felújításra, beruházásra 90 millió forintot irányoztak elő. A képviselő-testület már el is fogadta az egyik cég árajánlatát a Hóvirág utcai beruházáshoz, amely során a 612 méter hosszú szakaszt útalappal látják el. Hozzájárulási díjat – ami lakásonként nyolcvanezer forint lenne –, nem kérnek.

– Céljaink között szerepel még a közvilágítás megújítása is, az eddigi lámpákat LED-es világítótestekre szeretnénk kicserélni. Ezzel még hatékonyabb lenne a település kivilágítása és nem mellékesen: majdnem a harmadára esne vissza a közvilágítás díja – mondta a városvezető, aki hangsúlyozta, hitelt – amire az utóbbi tíz évben nem volt példa – idén sem szeretnének felvenni.