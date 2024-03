Mester Judit Ibolya, a Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója elmondta, hogy a kolbászkészítő versenyen huszonegy csapat indult. Nevezési díjat nem állapítottak meg, és minden egylet számára 5-5 kilogramm húst biztosítottak. A fűszerekről és a dekorációkról természetesen az alakulatok gondoskodtak. Az elkészült és megsütött kolbászokat szakértő zsűri bírálta el. Minden csapat ajándékkal távozott, a legjobbakat pedig serleggel is díjazták.

Köszöntőt mondott dr. Mokán István polgármester. Fotó: Licska Balázs

Szárazkolbászokat és pálinkákat is értékeltek

Hozzátette, hogy szárazkolbászok számára szintén hirdettek megmérettetést, erre tizenöt vastag- és hat vékonykolbászt neveztek be. Ezeket ugyancsak szakmabeliek értékelték, Katona András és Bálint Imre. Pálinkamustrát is tartottak, amelyre 19 párlat érkezett, ezekről Tóth János szeszfőzde-tulajdonos és Mitykó Pál önkormányzati képviselő mondott ítéletet.

Pisztolyt is tettek az asztalra

A román nemzetiségi önkormányzat is képviseltette magát a rendezvényen. Táth János elnök elmondta, hogy a kolbász készítése során nem készültek titkos összetevővel, csak olyan fűszereket használtak, mint amilyeneket amúgy is szoktak. Sorolta, hogy paprika, bors, kömény, fokhagyma és persze só került bele. Dekorációként fegyvereket, például egy replika pisztolyt tettek az asztalra, az apropót március 15-e adta. Hozzátette, hogy a román nemzetiségi önkormányzat rendszeresen tart programokat, a következő nagyobb volumenű az ortodox húsvét lesz.

Huszonegy csapat vett részt a kolbászkészítő versenyen. Fotó: Licska Balázs

Tüzes kolbászt készítettek

A város önkéntes tűzoltói is serénykedtek. Sztancs József, az egyesület parancsnoka elmondta, hogy gyerekeknek nem, felnőtteknek viszont erősen ajánlott tüzes kolbászt készítettek. Arról, hogy mitől lett tüzes, kifejtette, hogy a paprika mennyiségétől, valamint a lánglovagok akaratától. Beszélt arról, hogy most a sarkadi önkéntes tűzoltók nem tudnak beavatkozni a hivatásos egységek nélkül egy-egy káreseménynél, szeretnének ismét magasabb működési formába lépni, ehhez több tettre kész tagra lenne szükségük. Bemutató programokon rendszeresen megjelennek.

Most halat nem tettek a remekműbe

Noha a Sarkadi Horgász Egyesület tagjaitól nem áll távol, hogy halból készítenek kolbászt, most a hagyományoknak megfelelőt alkottak. Sebestyén Mihályné elnök kiemelte: a csapatot összetartó szeretettől, a rendezvényen résztvevő emberektől lett különleges a remekművük. A dekorációban megjelenítették, hogy szabadidejükben mivel foglalkoznak, volt hal alakú tál is az asztalon. A Bárkás-csatornát üzemeltető egyesület 550 taggal rendelkezik, és el is kezdődött a horgászszezon. Rendszeresen részt vesznek eseményeken, igaz, a mostani sarkadi versenyen először voltak ott.