Átadták a Kerékpárosbarát Település és a Kerékpárosbarát Munkahely díjakat szerdán Budapesten, a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézetben. A címet 10 település és 11 vállalat, illetve intézmény kapta meg – írta meg az MTI.

Krivik Viktor és dr. Hanyecz Katalin is hazahozott egy-egy díjat a szarvasiaknak

Fotó: BMH

Krivik Viktortól, a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Programszervezőjétől és a Ketosz főtitkárától megtudtuk: Szarvast kétszeresen is díjazták, hiszen városok kategóriában továbbra is címnyertes, mindemellett mostantól a Szarvasi Arborétum is büszkén viselheti a Kerékpárosbarát Munkahely címet.

A rendezvényen az arborétmot dr. Hanyecz Katalin képviselte, és mutatta be egy prezentációval a Pepi-kertet, valamint a rendezvényeiket. Szarvast pedig maga Krivik Viktor kepviselte, és vehette at a városnak járó elismerő oklevelet.

A díjátadón Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára elmondta: a tárca napokon belül jogszabály-módosítást kezdeményez, amelynek egyik legfontosabb célja a közlekedés legvédtelenebb szereplői, a gyalogosok és a kerékpárosok védelme. A közlekedési szabályozás alapja, hogy minden közlekedő számára biztonságos feltételeket teremtsenek - hangsúlyozta az államtitkár. Jelezte továbbá azt is, hogy a ÉKM a többi érintett tárcával együtt dolgozik a közlekedési szabályrendszer, ezen belül kiemelten a KRESZ átfogó megújításán, ennek első lépéseként széleskörű társadalmi egyeztetést kezdeményeztek.

A pályázat lebonyolítását végző KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet tájékoztatása szerint a közlekedésért felelős tárca 2006-ban indította el a pályázatot, az elnyerhető címmel az ÉKM a kerékpározás elterjedését szolgáló, annak feltételeit javító önkormányzati és munkáltatói intézkedéseket ismeri el. A 2023-mas pályázatra 29 település és 37 munkahely jelentkezett, közülük több kategóriában választották ki a legjobbakat. Kerékpárosbarát Település címet kapott Szarvason kívül Kispáli, Kiskunhalas, Vásárosnamény, Kazincbarcika, Budakalász, Lenti, Győr, Debrecen és a főváros X. kerülete. A Kerékpárosbarát Munkahely címet kapta a Szarvasi Arborétum mellett az EDC Debrecen Nonprofit Kft., a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft., a Koliken Kft., a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., a Strabag Magyarország, a közintézmények közül pedig a BP18 Egyesített Óvoda Pestszentimrei Zöld Liget Tagóvodája, a kispáli községháza, a kőbányai polgármesteri hivatal, a Pécsi Tudományegyetem és a vásárosnaményi Tourinform.

A nyertesek egy éven keresztül használhatják a Kerékpárosbarát címet és logót. A kategóriák legjobbjai ráadásként egy-egy kerékpárt is hazavihettek, amellyel az ÉKM jelképesen hozzájárul az önkormányzat, illetve munkahely környezetbarát járműflottájának fejlesztéséhez. Az ünnepélyes díjátadón elhangzott, hogy a pályázatot idén is kiírják majd.