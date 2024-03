Régóta nem ettem már lángost, és az utóbbi napokban egyre többször eszembe jutott. Kaptam is az alkalmon a minap reggel, és kivételesen nem elhaladtam a lángosos előtt, hanem megálltam, és vettem magamnak egy „simát”. Régen persze a nagy klasszikus, sajtos-tejfölös volt a kedvencem, de mivel most kerülnöm kell a tejtermékeket, megelégedtem a feltét nélküli verzióval is. Hazaértem, jól megsóztam, és nekiláttam. Már ránézésre tudtam, hogy jó reggelit választottam, de amint beleharaptam, ez be is bizonyosodott. Nem hiányzott róla sem a sajt, sem a tejföl, pláne a fokhagyma. Jó volt úgy, natúr ízében. És ahogy mondani szokták: vérré vált bennem...