A tojásdíszítő versenyt először 2011-ben szervezték meg a nagycsaládosok. A hagyományoknak megfelelően, most is virágvasárnap előtti szombaton hirdették ki az eredményeket. Idén nem csak a szokásos kézműves gyermekprogrammal készültek. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjai segítettek elsajátítani a hagyományos tojásfestési technikáit is, valamint a fiatalok nagy örömére, bárányt és nyuszit is lehetett simogatni a Művelődési Ház előtt.

A tojásfestő versenyre 27 nevezés érkezett. A zsűrizésben részt vett Horváth-Gazsó Adrienn, Farkas Lilla, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó és Harangozó Imre is. Horváth-Gazsó Adrienn értékelte a zsűri nevében a beérkezett alkotásokat. Kiemelte, ugyan nehéz feladat a hagyományos technikával készült tojásdíszítés, de a vártnál több és nagyon szép festett tojások érkeztek, így nem volt könnyű a bírálók feladata.

A verseny helyezettjei különböző kategóriákban:

Óvodások:

1. Tatár-Nagy Anna

2. Rajeczki János Rikárdó

3. Nagy Balázs

Alsó tagozatosok:

1. Rajeczki Csilla

2. Vernes Zita

3. Csernus Dorka

Felső tagozatosok:

1. Szabadkai Gréta

2. Nagy Boglárka

3. Hegedűs-Birta Éva

Felnőttek:

1. Szabadkainé Harangozó Ildikó

2. Vernesné Hernyik Mária

3. Korcsog Bernadett