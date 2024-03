Kálmán Tibor elmondta, a Békés Város Díszpolgára címből eredetileg csak egy elismerés volt adományozható. A helyi elismerésekről szóló rendelet lehetővé teszi a kitüntető cím elhunyt személy részére történő adományozását. Azonban ilyen javaslat esetén is csak egy elismerést adományozhattak eddig. Annak érdekében, hogy ne legyen kizárva a lehetőség, hogy egy évben két Békés Város Díszpolgára kitüntető cím, egy posztumusz és egy általános elismerés is adományozható legyen, módosították a rendeletet a képviselők.

Helyi elismerések: fontos változásokról határoztak

A polgármester kiemelte, a korábbi szabályozás értelmében kitüntetésben már részesült személy vagy szervezet nem jelölhető még egyszer ugyan arra a kitüntető címre vagy díjra. Ezzel a rendelkezéssel azonban azokat a sportolókat is kizárták a díjazottak közül, akik a korábbi, már Az év békési sportolója díjjal jutalmazott teljesítményüket meghaladó eredményt érnek el. Például országos bajnokságon elért eredményt követő évben világversenyen is eredményesek lesznek. Ezért ezen a téren is módosítottak.

A szabályozás eddig csak egyéni sportolók díjazását, kitüntetését tette lehetővé, a sportcsapatok eddig indokolatlanul ki voltak zárva a díjra jelölhetők közül. Ezt az anomáliát is orvosolta a változtatás, amely sportcsapatok jelölését is lehetővé teszi. Így a díj elnevezése Az Év Békési Sportolója, Az év békési sportcsapata elnevezésre módosul, de továbbra is csak maximum 3 személy, illetve csapat díjazható. A testület zárt ülésén döntött is a kitüntetettekről, az elismeréseket április 15-én, az ünnepi testületi ülésen adják majd át.

Dicsérően szóltak a hivatalról

A grémium elfogadta a polgármesteri hivatal tavalyi évi tevékenységéről szóló beszámolót. Az ott dolgozók munkájáról mindenki nagy elismeréssel szólt.

A testület meghosszabbította a személyszállítási közszolgáltatási szerződést a Volánbusszal, aminek kapcsán Kálmán Tibor hangsúlyozta, a helyi járatok délelőtt és délután a diákok mellett a lakosság más tagjai számára is fontosak.