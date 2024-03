A látogatóközpont udvarán Gyebnár Emőke programszervező köszöntötte az egybegyűlteket, egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy vizeinket és környezetünket válság fenyegeti. A megoldás sürgető, mindenki tehet lépéseket a jó ügy érdekében. Hangsúlyozta: közös felelősségünk, hogy vízhasználati szokásaink megváltozzanak, néhány egyszerű trükköt is felsorolt, amelyekkel a gyerekek is takarékoskodhatnak.

A halakat közelről is szemügyre lehetett venni /A szerző felvétele/

Legyél te is halbarát! címmel a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének (KHESZ) ifjúsági referense, Metzker Krisztina tartott interaktív előadást. Bemutatta a gyerekeknek a vízi és vízparti élővilágot, mesélt a csukáról, a süllőről, a sügérről, a balinról, a pisztrángról, megemlítve, melyik halat és miért érinti most horgászati tilalom. Elmondta, milyen fajokkal találkozhatnak a gyerekek a folyóinknál, holtágainknál, tavainknál, sőt még a Körösök forrásvidékének számító patakok élővilágáról is mesélt.

A legnagyobb attrakciót a közös haltelepítés jelentette: a szakemberek a gyerekek szeme láttára eresztettek Szarvasról hozott pontyokat az Élővíz-csatorna liget melletti szakaszába. A bátrabbak halat és pikkelyt is a kezükbe foghattak, sőt beülhettek a halőrök autójába is. A tógazdaságából származó ötszáz mázsa halat telepítőautóval hozták el Békéscsabára, kosaras módszerrel engedték vízbe, néhányat halbölcső segítségével mutattak meg közelebbről.