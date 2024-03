Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola is csatlakozott a Sulizsák felhívásához, a Göncölj a Földért elnevezésű programhoz. A legtöbb háztartásban ugyanis lapul jó néhány olyan használható ruhadarab, amit már nem hordanak. Ez most is beigazolódott. Miután megérkeztek a regisztrációkor megigényelt sulizsákok, azokba gyűjteni kezdték a még használható ruhaféleségeket, kiegészítőket a gyerekek az újrafelhasználás céljából. Az otthon összegyűjtött és bezsákolt ruhákat bevitték az iskolába, szerdán pedig elszállította tőlük a Sulizsák Kft.

A gyerekek segítettek a szállítóknak. Fotó: Csete Ilona

Vargáné Gyömrei Anita, az akciót koordináló pedagógus hírportálunknak elmondta, a lemért ruhákért (1944 kiló) járó összeggel Az Iskola Tanulóiért Alapítvány számláját szeretnék növelni.

Az orosházi iskolások lelkesedése fantasztikus volt, 300 zsáknyi ruhaneműt gyűjtöttek. Hasonló megmozdulásról már hallottunk, például Nagybánhegyesen. Ott a helyi művelődési ház fogta össze a gyűjtőket, szintén sikerrel.