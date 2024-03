Szarvas Péter polgármester a városi közgyűlés ülésén elmondta, hogy az elmúlt időszakban elharapódzott az a szokás, hogy egyes autósok a parkosított, úgynevezett intézményesen gondozandó felületeken állnak meg és várakoznak akár egész nap. A zöldterületen parkolás miatt több panasz is érkezett a városházára, és ezzel nemcsak az a gond, hogy a kocsikkal tönkreteszik a füvet, hanem az is, hogy nem fizetnek parkolódíjat.

Április 2-ától több tízezer forintos bírságot is kaphatnak azok, akik bizonyos területeken fűre parkolnak Békéscsabán. Illusztráció: Bencsik Ádám

Rendet tesz az önkormányzat

A városi közgyűlés elé került előterjesztésben azt írták, hogy a renitens sofőrök igazából eddig nem szegtek meg semmilyen szabályt. A városvezető hangsúlyozta, hogy az önkormányzat rendet tesz, ennek érdekében fogadták el az ülésen a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítását. A jogszabály-változtatás április 2-án lép hatályba, tehát egy türelmi időszakot követően számíthatnak eljárásra és bírságra a szabálytalankodó autósok.

Április 2-ától bírságolnak

Szarvas Péter polgármester megosztotta, hogy a közterület-felügyelők ellenőrizték az érintett területeket az elmúlt időszakban, és a tapasztalatok alapján határozták meg azokat a belvárosi és lakótelepi helyszíneket, ahol ez a rendelet életbe is lép. Azt pedig dr. Bacsa Vendel jegyző tette hozzá, hogy közterület-felügyelők a következő napokban, hetekben is mennek, és figyelmeztetik a szabálytalankodókat, hogy április 2-ától azok, akik fűre parkolnak, bírságot kapnak.

Több tízezer forintba is kerülhet a fűre parkolás

A helyszíni bírság mértéke 10 ezertől 37 ezer 500 forintig terjed, amennyiben tetten érik a sofőrt és a vétkes el is ismeri a szabályszegést, míg akkor, ha eljárás indul, a közigazgatási bírság mértéke 150 ezer forintig terjedhet. Vannak bizonyos kivételek, hogy milyen esetekben nem büntetnek, például a kéklámpások ide tartoznak, vagy az az eset, ha a tulajdonos képes valamilyen dokumentummal igazolni, hogy nem nála volt a kocsi.

Parkolókra is költenek

Hiánypótlónak nevezte a rendeletmódosítást dr. Juhász István tanácsnok, kiemelve, hogy a renitens magatartás követelte ezt meg. Varga Tamás alpolgármester hangsúlyozta, hogy parkolók tervezésére és építésére 40 millió forintot különített el idén az önkormányzat, tehát próbálnak előre is lépni, nem csak büntetni. Paláncz György tanácsnok jelezte: sokkal több autó van forgalomban, mint évtizedekkel ezelőtt, nyilván több parkolóra van szükség. Fülöp Csaba és Gregor László önkormányzati képviselő egyetértettek a rendelet módosításával, mivel a körzeteikben jelen volt eddig ez a probléma.

Több parkolóőr dolgozik a városban

Szarvas Péter polgármester arról is beszélt a minap sajtótájékoztatón, hogy tavaly nyártól megkétszerezték a parkolóőrök számát a vagyonkezelő zrt.-nél. A lépésnek köszönhetően jóval nagyobb bevétel érkezik a céghez, illetve a bírságolások száma is emelkedett az elmúlt időszakban. Azt kérte az autósoktól, hogy tartsák be a szabályokat.

Ezeken a területeken büntetik azokat, akik fűre parkolnak: