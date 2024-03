Épületeket fejlesztenek és értékesítenek Szarvason

Dr. Gyuricza Csaba elmondta, a szarvasi campus felvirágoztatásához szükséges biztosítaniuk az infrastrukturális hátteret is. Ennek érdekében felújítják azokat az épületeket, amelyek a képzés helyét biztosítják. Ismertette: az elmúlt két évben erre több mint egy milliárd forintot költöttek az Anna-ligetben. Indul továbbá most is egy európai uniós támogatásból megvalósuló beruházásuk, amelynek keretében mintegy 130 millió forintból korszerűsítik a könyvtárat, illetve a konferenciatermet, így közel 60 százalékkal csökkentik majd az energiaköltségeiket.

Amire pedig már régóta vártak Szarvason az az, hogy a Szabadság úti Tessedik épületet a bíróság kiköltözése után birtokba vették, és elindítják a külső-belső felújítását. Az épület így újra képzési helyként szolgál. A rektor végül elárulta, hogy további fejlesztéseik is lesznek Szarvason, melyek azonban a jövőbeni bevételeiktől és forrásaiktól függnek. Ezek részben a szarvasi, képzéshez nem szükséges ingatlanok értékesítéseiből származnak majd. Ebben és minden más témában is jó partnerük a helyi önkormányzat.