A Szélrózsa olyan nyári fesztivál, ahol találkozhatnak egymással az evangélikus fiatalok, de nemcsak az evangélikusok és nemcsak a fiatalok. Gazdag az idei program is, lesznek koncertek, beszélgetések. Érdekes események várnak a fesztiválozókra. A Szélrózsa helyszíne Nyíregyháza lesz 2024. július 10-14. között.

A Szélrózsa roadshow Orosházára érkezett. Gombkötő Beáta a gimnazistáknak tartott áhítatot Fotók: Csete Ilona

2022-ben Gyulán fesztiválozott az ifjúság. Orosházán a roadshow egyik előadója Pápai Attila, gyulai evangélikus lelkész, a gyulai fesztivál házigazdája volt.

– A Szélrózsa hazánk legnagyobb evangélikus találkozója. Ezt előzi meg a roadshow azzal a céllal, hogy a gimnazista és felső tagozatos korosztályt megszólítsuk, hívjuk a találkozóra. Akár résztvevőként, akár önkéntesként is várjuk őket. A szervezési feladatokban, a zenekarokkal való kapcsolattartásban, a helyi logisztikában is segítségünkre lehet ez a korosztály. Csapatunk a főszervezőkből áll össze, a roadshow helyszíneihez közelebb élők látogatnak el egy-egy iskolába. Így érkeztem én Orosházára gyulaiként. Valamint az orosházi, de Budapesten lelkészként, egyetemi lelkészként is szolgáló Gombkötő Beáta is ellátogatott ma ebbe az evangélikus iskolába. Megyénkben négy evangélikus oktatási intézménybe (Békéscsaba, Mezőberény, Szarvas, Orosháza) visszük a hívó szót.