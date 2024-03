A helyi média heti rendszerességgel bemutatta tavaly is a kiválóságokat, remek eredményeiket. Majd az olvasókra bízta, hogy kiderüljön, ki lesz az év orosházi sportolója. A felhíváshoz 10 ezer 133 lájk érkezett – hangzott el a bevezetőben.

Szavaztak az orosháziak az orosházi sportolókra. A polgármester is díjazta a kiválóságokat

Fotó: Nagy Kristóf

Dávid Zoltán polgármester és a képviselő-testület is szívén viseli a városban működő klubok, egyesületek sorsát, lehetőségeikhez mérten erkölcsileg és anyagilag segítik, támogatják őket. A városvezető is csatlakozott a felhíváshoz és a szavazáson az első három helyezetten, illetve a különdíjason kívül nyolc sportolónak adott át polgármesteri elismerést. Köszöntőjében Dávid Zoltán a sportsikereket elérő egyéni és csapatteljesítményekhez gratulált. Kivételes embereknek nevezte mindazokat, akik időt, energiát és anyagi áldozatot is vállalva kiváló eredményeikkel öregbítik a város hírnevét.

Nánási János arra emlékeztetett, hogy amikor a Békés Megyei Hírlap szavazói döntenek a sportolói teljesítményekről, minden évben az elsők között szerepelnek orosháziak is. Ott vannak a megye legjobbjai között. Megérdemlik az elismerést, az odafigyelést a kemény edzésmunka, a formaidőzítés, a versenyzés fáradalmai után megállva pár pillanatra.

Átadták az OrosCafé 2023 év orosházi sportolója szavazáson a legtöbb szavazatot kapott Alzubi Alhassannak (karate), a második legtöbb szavazatot kapott Hangya Borisznak (birkózás) és a harmadik helyezett Darida Ádámnak (labdarúgó) az elismerést. Különdíjat vett át Brebovszky Zoltán (kick-box).

Polgármesteri különdíjat nyolcan kaptak: Bálint Anna (kézilabda), Dávid Olivér (úszás), Gombkötőné Tóth Ilona (úszás), Hajdu Fanni (lovaglás), Kárai Tamás (ralli krossz), Kóródi István (atléta), Szél Anna (birkózó), Zanócz Noel (motorsport).