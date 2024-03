Dr. Árpási Zoltán lezser, az Erasmus+ programhoz igazodó öltözékével jelezte, januárban az oktatói program keretében ő is járt Írországban, ami varázslatos hely.

– Együttműködünk az ottani partnerrel, hamarosan négy ország részvételével nyújtunk be egy pályázatot, amely tanulásra, utazásra, szemléletformálásra ad lehetőséget. Hallgatóink most járnak életük legszebb éveiben, amire jó lesz később visszagondolni, főleg annak tükrében, hogy rengeteg a lehetőségük – sorolta a dékán, hozzátéve, kék színű, Mars expedíciós pólójának is van mondanivalója; tökéletesen szimbolizálja a felsőoktatási intézmény mottóját. Elmondta, az Erasmus-utazás tudományt, kutatást, felfedezést jelent. Ugyanakkor kitartásról is szól, tekintve a kulturális különbségeket, az esetleges nyelvi nehézségeket.

– Ezekkel együtt is biztos vagyok abban, hogy megéri részt venni a programban, mert az Erasmusos diákok más emberként jönnek haza. Bátorítok mindenkit, legyen nyitott a lehetőségekre – fejtette ki Dr. Árpási Zoltán.

A délelőtt házigazdája, Csefkó Mónika nyelvtanár, intézményi Erasmus-koordinátor hangsúlyozta, hallgatóik rendelkezésére tanulmányi és szakmai gyakorlati mobilitás áll, illetve új elemként néhány éve a rövid távú, úgynevezett BIP (Blended Intensive Program) mobilitás is elérhető. Ezekről árult el részleteket, közben élőben bejelentkeztek a külföldön tartózkodó hallgatók. Élménybeszámolót tartott Dr. Lipták Lilla, majd humoros, Európai Uniós témájú vetélkedővel zárták a napot, melyen a hallgatók ajándékokat nyerhettek a Europe Direkt Békés jóvoltából.

Csefkó Mónika elárulta, sok parterük van, a legnépszerűbb úticél jelenleg Belgium, de éledezik az érdeklődés Spanyolország iránt, korábban pedig Litvánia volt a porondon, ami szintén nagyon szép ország. Elhangzott: nyitnak észak felé is, a lehetséges partnerek közé került Finnország, Hollandia és tárgyalásokat folytatnak egy norvégiai magánegyetemmel is. Az őszi pályázatokra már megjelent a felhívás, az egyetem hamarosan pályázatíró workshopot is tart a hallgatóknak.