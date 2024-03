A fórum előtt a sajtó képviselőivel is találkozott az államtitkár. Vendéglátója, Erdős Norbert bevezetőjében elárulta, ez már a második, megyei szintű rendezvény. Első alkalommal a szomszédos, Csongrád-Csanád és Békés vármegyék településvezetőinek tartottak fórumot. Most pedig vármegyénk polgármesterei vendégeskedtek Orosházán.

Dávid Zoltán polgármesterrel is egyeztetett Steiner Attila és Erdős Norbert. Fotó: Csete Ilona

– A helyszín nem véletlen, a minisztérium kiemelt figyelmet szentel a városnak. Az előadók ezúttal az önkormányzatokra fókuszálva adnak tájékoztatást a rezsiárak minél gazdaságosabb kezelése érdekében – fűzte hozzá az országgyűlési képviselő.

Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára köszönetet mondott a képviselőnek, hogy összefogja ezt a kezdeményezést ebben a vármegyében.

– Jussanak több információhoz, legyen több párbeszéd a minisztérium, az MVM és az energiafelhasználók között. Erre a jelzésre építkezve egy tematikus roadsow-t indítottunk és így érkeztünk most ide. Szakértőink tartanak előadásokat és intenzív párbeszédre számítunk – fogalmazott elöljáróban Steiner Attila.

Az energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár hozzáfűzte: az energiaválság alapjaiban rengette meg Európát, Magyarországra is nagy hatással volt. Nehéz 2 éven vagyunk túl. A kormányzat intézkedései, a lakosság, az ipari fogyasztók, a helyi közösségek is bevezettek olyan intézkedéseket, amik alapján fenntartható lett a rendszer, s túlvészelték ezt az időszakot.

– Normalizálódik a helyzet az árak tekintetében is. De ez az egyensúly törékeny. Használjuk ki, hogy most viszonylag kedvezőbb áron lehet energiához jutni és hosszabb távon ezt a kitettségünket csökkenthetjük. Országos szinten is erre törekszünk. Minisztériumunk is azért jött létre, hogy Magyarország energia szuverenitását tudjuk erősíteni. Ehhez sok tervezésre, beruházásra van szükség – fogalmazott az államtitkár. Hangsúlyozta, a kormányzat arra törekszik, minél több támogatási programot indítson, ami ösztönzi a lakosokat, a helyi közösségeket, a vállalkozásokat arra, hogy a zöld energiát, amit helyben termelünk, azt minél szélesebb körben felhasználjuk.

– A napelemes beruházások esetében szépen halad előre hazánk, 3 paksnyi, atomerőműnyi napelem termel villamosenergiát Magyarországon. De a nem napsütötte órákra is gondolni kell. Olyan rendszert kell létrehozni, ami az ellátásbiztonságot, a szuverenitásunkat egész évben biztosítja. Ezen dolgozik a tárca – mondta az államtitkár.

A meglévő támogatási programok mellé szándékoznak újakat is kiírni, ezekről a lehetőségekről is beszélt a sajtótájékoztató után a polgármestereknek Steiner Attila.