Az első alkalommal három lány részvételével készült fotósorozat, melyen sportos, elegáns és fürdőruhás öltözetekben mutatták meg magukat. A profi smink és frizura elkészülte után, Potocska Dzsenifer is a kamera elé állt. A 21 éves medgyesegyházi lány elmondta, már korábban kipróbálta magát kisgyermekként egy versenyben. Most a családja és barátai biztatták arra, hogy újból nekivágjon egy hasonló megmérettetésben felnőttként is. A fotózás rendkívül pozitív élményt nyújtott neki, élvezte a társaságot és azt, hogy a figyelem középpontjában állhatott.

A békéscsabai Lenkei Mercédesz elmondta, hogy azért jelentkezett a versenyre, hogy kipróbálja magát és nagyobb önbizalomra tegyen szert. Szeretne minél több pozitív visszajelzést kapni. A fotózás során nagyon felszabadultnak érezte magát, és mindenkinek ajánlja ezt az élményt. A modellkedés nem újdonság számára, hiszen már öt éve űzi hobbi szinten. A jövőben további sikereket szeretne elérni ezen a területen.