Eleken, a Rákóczi utcai játszótéren gyűltek össze a KDNP és a Fidesz-KDNP közös polgármester és képviselőjelöltjei a Kereszténydemokrata Néppárt „Ültessünk, hogy élhessünk!” elnevezésű országos faültetési programjára. Az eseményen elsőként Szelezsán György polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Ismertette, hogy örömmel csatlakoztak a KDNP felhívásához. Véleménye szerint a természetvédelem és a faültetés rendívül fontos ahhoz, hogy élhető települések legyenek hazánkban. Mert a környezetvédelmen túl a települések élhetőbbé válását is segíti az, ha minél több zöldfelülettel rendelkeznek. Elárulta: jól csatlakozik Elek törekvéseihez a KDNP programja, hiszen a játszótér mögötti parkban az utóbbi néhány évben közel 100 fát ültettek el, az egész városban pedig közel 3000 faültetésnél tartanak 2019 óta. Legnagyobb céljuk pedig az, hogy a következő 5 évben Eleket egy zöld gyűrű vegye körül. Minden irányból erdővel szeretnék körülvenni a várost olyan hasznos fák telepítésével, mint például az akácfa.

A KDNP térségi polgármesterei és jelöltjei is részt vettek az eleki faültetésen. Fotó és videó: Vásári Erzsébet

Szebellédi Zoltán, a KDNP Békés vármegyei elnöke elmondta, szívesen javasolta Eleket a KDNP faültetési programjának egyik helyszínéül. Hozzátette, Eleken túl Kunágotán, Almáskamaráson, Csabaszabadiban és Békésen is vagy működik már KDNP-s polgármester, vagy most fog indulni a következő választáson. Hangsúlyozta, a faültetési programot mindannyian példaértékűnek tekintik, és szeretnék felhívni rá minél több ember és település figyelmét. Végül kiemelte, a Kereszténydemokrata Néppárt értékrendje a katolikus egyház társadalmi tanításán alapul, amelyben jelentős helyet foglal el a teremtésvédelem. Ezért is különösen fontos számukra az „Ültess, hogy élhessünk!” program.

Dr. Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese ismertette, a Magyar Parlamenti Imacsoport fontosnak tartja megértetni, hogy mit is jelent az, hogy a kormányzás Jézus Krisztus vállán nyugszik. Hozzátette, a magyar kormány Európa őrállójaként jelenleg is szabadságharcát vívja, és hisz abban, hogy keresztényként létezhetünk tovább. Hangsúlyozta: csak akkor vehetjük fel a progresszív liberális laboratóriumokban kifejlesztett, ránk szabadított vírussal a harcot, ha nemet mondunk az illegális migrációra, a genderre és a háborúra. Ez a hármas jelenti ugyanis az ellenszert. Beszélt továbbá az Isten, haza, család hármas igazságának védelméről, amit a baloldali politikusok és nyugati vezetők végképp el akarnak törölni. Ezért is fontosak a faültetési programhoz hasonló akciók, melyek az összetartozást és az életet jelképezik, valamint a hitet és a normalitást.