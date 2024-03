Gyebnár Emőke, a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület programszervezője elmondta, az animátorok hat csoportot, több mint kilencven gyermeket vártak a látogatóközpontba.

Kissé sárgásabb, de értékes, bolygóbarát papiros készült

– A békéscsabai Szlovák és Evangélikus óvodások, a Kazinczy iskolások, a Pusztaottlakai Gyermekotthon lakói, valamint a kétsopronyi katolikus iskola tanulói is csatlakoztak a programhoz. Az animátoraink előre ledarálták, beáztatták a használt papírt. Leturmixolták, azaz pépesítették, majd a gyerekek vízzel hígítva egy keret segítségével kimerítették. Szikkadás után ütjük ki majd a keretből a pépet, végül nyújtófával ki is egyenesítjük. Aztán már csak ecset kell és fantázia – sorolta Gyebnár Emőke. Hozzátette, a gyerekek nemcsak merítettek, hanem újrapapírból készült termékeket, használati tárgyakat (papírtörlőt, tojástartót, csomagolópapírt, füzetet, képkeretet, palántanevelő edénykét, brikettet) láthattak, foghattak a kezükbe az interaktív foglalkozáson. Elhangzott: a papír ötezer éve van jelen az életünkben, mára már nélkülözhetetlen a mindennapokban. Egy magyar átlagosan 91 kilogramm papírt használ el évente, ami több mint 200 kiló fa kivágását jelenti. A jó viszont, hogy a papír az egyik legkönnyebben újrahasznosítható anyag, fontos szelektíven gyűjteni, hogy ezzel is védjük a bolygót.

– A legkisebbeknek is szeretnénk megtanítani, hogy ha csökkentjük a papírhasználatot, azzal a fák életét és a magunkét is óvjuk. A fák élőhelyet jelentenek az állatoknak, tisztítják a levegőt, lényeges, hogy minél több vegyen bennünket körül. Jó, ha a gyerekekben tudatosul, érdemes a lap mindkét oldalára rajzolni, írni, indokolt ritkábban bekapcsolni a nyomtatót. Elmagyaráztuk nekik, már azzal is óvhatjuk a környezetet, spórolhatunk, ha a margó széleit kihúzzuk, ha kisebb betűtípust használunk, és a papírhulladékokat a szelektív kukába dobjuk – sorolta a Tudásfa animátorcsapat pedagógusa, amíg a benti teremben a következő gyereksereg kezdett a „papírgyártásba”.