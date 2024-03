A Belvárosi igazgatója, dr. Malatyinszki Anita elmondta, Bartucz László a kézilabdás pályafutását iskolájukban kezdte. A nemzeti válogatott játékosa jó szívvel küldte el a mezét, melyet csapattársai is dedikáltak.

Bartucz Laci nagyokat védett a tétmeccsen. Fotó: Kovács Anikó

– Az egyedi sportrelikviára sok más értékes tárgy mellett a szombati szülői bálon lehetett licitálni. A jótékonysági árverésből félmillió forint folyt be, az összeg a Belvárosi Iskoláért Alapítványt gazdagítja, mely a tehetségeket segíti – sorolta az igazgató.

Bartucz László, aki tízéves koráig Újkígyóson, majd Békéscsabán élt, hangsúlyozta, szívesen segített, nagyon szerette a Belvárt, az ott eltöltött évekre mindig szívesen gondol vissza. Jelenleg Tatán lakik, Tatabányán kézilabdázik.

– Kiváló alapokat kaptam a tanáraimtól, a megszerzett tudást a mai napig kamatoztatni tudom az életben. Egykori edzőmről, Perényi Laci bácsiról csak szuperlatívuszokban tudok beszélni, gyakorlatilag neki köszönhetem, hogy ma kézilabdázok, ő hívott el az iskola csapatába – sorolta a sportoló, hozzátéve, a testnevelőtanár szigorú volt, de ha nem ő edzette volna, ma nem tartana itt, rendkívül hálás neki. A nemzeti válogatott döntő meccséről elárulta, belülről is nehéz volt, hiszen a találkozó közepén átvették az irányítást a portugálok.

– Sikerült higgadtnak maradnunk a végjátékban, így a magunk javára tudtuk fordítani a mérkőzést. Nem voltam ideges, bíztam a csapatomban és magamban is, ez adott erőt, és persze a fantasztikus szurkoló táborunk. Egyelőre a klubfeladatokra koncentrálok, májusban lesz még egy világbajnoki selejtező, júniusban kezdjük meg az olimpiai felkészülést – tette hozzá Bartucz László, aki nyolcadikos koráig volt a Belvárosi kézilabda-csapatának tagja.

Perényi László testnevelő tanár Bartucz Laci mezével A szerző felvétele.

A válogatott mérkőzését egykori nevelőedzője, Perényi László testnevelőtanár is végigszurkolta, -izgulta.

– A meccs szünetében már gyógynövényes tablettákat kellett bevennem. Telt az idő, a döntetlen nem nekünk kedvezett volna. Kettőnél fogta meg Laci a hatalmas ziccert. Már az EB-n is látszott, mennyire jól véd. Eredetileg néhai kollégámnál, barátomnál, Papp Tibornál focizott, aztán átcsábítottam kézizni. Reggel 7-kor már lent dobáltunk a tornateremben. Céltudatos gyerek volt, rendkívül sokat dolgozott azért, hogy sikeres legyen. Kicsinek nem volt ideális sportolóalkat, viszont nagy akaratereje is segítette. Minden ment neki, amihez a labdának köze volt. Kiváló közösségi emberként magával tudta ragadni a társait is – mesélt egykori növendékéről Perényi László, akit diákjai csak „Aranyszívű Laci bácsinak” hívnak. Hozzátette, Lacikát Petrovszki György kapusedző is segítette akkoriban, a csapattal kétszer is eljutott országos diákolimpiai döntőre.

– A legtöbb csapatsport úgy kezdődik, hogy „végy egy jó kapust”. Laci a portugálok elleni meccsen is megmutatta, mennyire higgadt tud maradni, mennyire fel tudja szívni magát. Kellően alázatos, tartást ad a csapatának. Korán meglátszott, hogy ügyes, a szülei is támogatták mindenben. Örülök, hogy jó helyen van, bebizonyította, hogy méltán adtak neki teret. Nem véletlen, hogy mindenhol imádja a közönség is – hangsúlyozta Perényi László.