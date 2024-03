Szebellédi Zoltán, a KDNP Békés vármegyei elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, az elmúlt 3-4 évben a vármegyében nyolc új KDNP szervezet jött létre, ami rendkívül fontos előrelépés a párt számára. Szarvason 2023 novemberében alakult meg a szervezetük, amelynek hivatalos bejelentésével megvárták Azbej Tristan látogatását. Az elnök hangsúlyozta, fontosnak tartja, hogy a keresztény emberek a közéletből is kivegyék a részüket. Ismertette: a katolikus egyház társadalmi tanítása több helyen beszél arról, hogy a keresztény embereknek kötelességük a maguk szakterületén a keresztény értékeket képviselni, és ez alól nem kivétel a közélet sem. Ennek tudatában végzik Békés vármegyében is a munkájukat.

Dr. Gyalog Gergő, Azbej Tristan és Szebellédi Zoltán tartott sajtótájékoztatót. Fotó: Vásári Erzsébet

Dr. Gyalog Gergő, a KDNP szarvasi szervezetének elnöke kifejtette, őt magát is sokat foglalkoztatta az, hogy Istennek mi a terve a társadalommal. Hogyan tudjuk úgy formálni, hogy az ő képére való legyen, és tükrözze azokat az igazségossági elveket, amelyekkel teremtette a világot és minket. Elárulta, a társadalmi tanításról szóló beszélgetések Szarvason a katolikus plébánián indultak el, amik végeredményeképpen nyolc társával együtt úgy döntöttek, megalapítják a helyi KDNP alapszervezetet. Hozzátette: közvetlen politikai motivációjuk nincs, viszont hosszú céljaik vannak. Közös küldetésük pedig az, hogy szeretnének a közéletben olyan módon megnyilvánulni, amiben kerülik az uszítást, a gyűlöletkeltést és a leegyszerűsítő üzeneteket. Pozitív értékek mellett kívánnak tehát állást foglalni, ami véleménye szerint egybevág a Hungary Helps Programmal.

Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár és a KDNP alelnöke elmondta, öröm számára, hogy egy közéleti est formájában ünnepelhetik meg együtt azt, hogy sok más Békés vármegyei település után immár Szarvason is megalakult a KDNP tagszervezete.

Azbej Tristan: jó példa a magyar családpolitika

Az államtitkár ismertette: öröm számára az is, hogy lehetősége van a szarvasiaknak arról a misszióról beszélni, amit a magyar kormány és az együttérző magyar emberek felvállaltak szerte a világon az üldözött keresztények megsegítésére. A KDNP missziójáról elmondta, részesei és tagjai a Fidesz-KDNP szövetségének, amely Európa legsikeresebb politikai szövetsége. Ez utóbbiban a Kereszténydemokrata Néppártnak fontos feladata van, mégpedig a világnézeti alapok feletti őrködés, és az, hogy a 14 éve kormányzó pártszövetség mind országos, mind helyi, akár önkormányzati szinten is oly módon alakítsa a politikáját, illetve olyan intézkedéseket hozzon, amelyek nem csak összeegyeztethetőek a keresztény társadalmi tanítással és értékekkel, hanem előre is viszik azokat. Egy jó példa erre a magyar családpolitika, amely a világon kiemelkedő módon támogatja a hazai családokat annak érdekében, hogy minden vágyott gyermek megszülessen, és ne jelentsen az ő felnevelésük megoldhatatlan terhet a szüleiknek.

Azbej Tristan hangsúlyozta, igaz a kereszténydemokrata szemlélet a magyar külpolitikára is. Tevékenysége ugyanis arra összpontosul, hogy a magyar nemzet érdekeit képviseljük, de emellett felismeri a magyarság küldetését is a világban, miszerint kiterjesztjük keresztényi szolidaritásunkat azokra, akik üldöztetést szendevnek, nehéz helyzetben vannak és kisebbségben élnek. Itt pedig nem csupán a külhoni magyar testvéreinkről van szó, hanem a világon elsőként kormányzati szinten vállaltuk fel az üldözött keresztények megsegítését. Hozzátette: a kereszténység ugyanis a világ legüldözöttebb vallása, amit a számok is jól mutatnak. Hiszen több mint 360 millió ember szenved el azért diszkriminációt, illetve a terrorszervezetek támadásait vagy éppen rendszerszintű üldöztetést, mert Krisztus-hívő. Magyarország azonban nem nézi tétlenül 360 millió ember üldöztetését, helyette korményzati szinten megalapította a Hungary Helps Programot. Utóbbi keretében szinte nincs olyan hét, amikor ne érkeznének magyar közösségből felajánlások. Tehát immár nemzeti küldetésünkké vált az üldözött keresztények megsegítése. Ennek köszönhetően az elmúlt hat évben immár kétmillió ártatlanul szenvedő emberhez jutott el a magyar emberek segítsége.

Komoly párbeszéd a vidék lakosságával

Azbej Tristan kérdésünkre elárulta, különösen a nagyvárosi, és a fővárosi liberális értelmiségi, vagy éppen álértelmiségi körökben szokás lenézni a vidéki Magyarországot. Olyan közösségként, illetve országrészként leírva, mint amelyik elveszítette a kapcsolatát a nemzetközi trendekkel, és a külvilággal. Ehhez képest nem először jár Békés vármegyében, illetve különböző vidéki településeken, melyek mindegyikében összetett, földrajzilag távoli problémákról beszélget a lakossággal. Például Közel-Keleti konfliktusokról, vagy Afrikáról. Ezeken az alkalmakon pedig nem csak érdeklődést és nyitottságot tapasztal, hanem egy lényeglátást is. Éppen ezért Szarvasra eljönni, és nemzetközi, akár távoli tájak humanitárius konfliktusairól beszélni nem egyfajta kuriózum, hanem komoly párbeszéd a vidéki lakossággal. Olyan, amiben ráadásként a támogatási tevékenységükhöz hasznos meglátásokat nyernek.

,,Beházasodott” Békésbe

Végül az államtitkártól megtudtuk, felesége Nagyszénásról származik, ezért is áll közel hozzá személy szerint is Békés vármegye. Büszkén állítja is mindig magáról, hogy „beházasodott” Békésbe, aminek a kezdetektől nagyon örül, és gyakran is járnak ide.