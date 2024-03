A ciprus- és tiszafafélék, a nyár, a juhar, a kőris, valamint már a nyír pollenkoncentrációja is országosan közepes, helyenként pedig eléri a magas szintet – ismertette hétfői pollenhelyzet jelentésében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Hozzátették: a fűz alacsony-közepes tartományban alakulhat, és szintén alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben az éger, a szil és a mogyoró, valamint már a gyertyán és a sásfélék virágpora is. Mint kiderült, a kültéri allergén gombák spóraszáma országosan alacsony-közepes szintet érhet el ezekben a napokban.

A korai tavaszban a magas pollenkoncentráció miatt már sokakat kínozhatnak az allergiás tünetek.

Forrás: Shutterstock

A központ ismertetője szerint az alacsony szintű pollenkoncentráció nem okoz tüneteket, de a közepes szint már okozhat kellemetlenségeket az érzékenyebb allergiásoknál. A magas szint már minden allergiásnál tüneteket okoz, a nagyon magas pedig heves reakciókat válthat ki.

Dr. Nagy Beáta fül-orr-gégész korábbi beszámolójából kiderült, hogy akár el is felejthetjük a kellemetlen allergiás tüneteket az antihisztamin korai szedésével. Ismertette: a szénanáthások tünetei közé sorolható a vízszerű orrfolyás, az orrdugulás, a tüsszögés, a torokkaparás, a szemviszketés és a bőrkiütés, melyek sokszor elviselhetetlenné is válhatnak. A fent említettek alapján viszont az időben elkezdett, megfelelő kezeléssel minimálisra enyhíthetők, vagy akár teljesen meg is szüntethetőek. Az első és egyben legfontosabb lépés pedig az allergiateszt elvégzése, amit már az első gyanús jelek észlelésekor érdemes kérni a kezelőorvostól. A vizsgálat azért különösen fontos, mert amennyiben kiderül, pontosan mire érzékeny az ember, úgy annak szezonja előtt már elkezdhet védekezni ellene.

A védekezésről dr. Nagy Beáta kifejtette: annak legismertebb módja az antihisztamin – amely allergiás reakcióként a testben felszabaduló hisztamint gátolja –, az orrspray, a szemcsepp, illetve már elérhető – a darázs- és a méhcsípésre, valamint parlagfű ellen – az immunterápia is. Végül elmondta, ha valakinek hetek óta nem múlnak a tünetei az antihisztamin szedése mellett sem, úgy mindenképp szakemberhez kell fordulnia, mert a szénanátháéhoz hasonló tüneteket okozhat például egy elhúzódó fertőzés, az orrpolip, de akár egy orr-orrmelléküreg tumor is.