Keleti Éva Kossuth-, Balázs Béla- és Prima Primissima díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész alkotásaiból nyílik Szubjektív címmel kiállítás március 12-én, kedden 17 órától Gyulán, a Kohán Képtárban. A magyar fotográfia nagyasszonyának fotói kedden délben megérkeztek a fürdővárosba, amivel párhuzamosan elkezdődött a várhatóan nagyon sokakat vonzó tárlat berendezése. Keleti Éva képekhez csatolt gondolatai pedig még izgalmasabbá teszik a tárlatot.

Kétszázadik állomásához érkezett a Békéscsabai Irodalmi Estek sorozata, amelynek kedden a Vízmű, a BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium adott otthont. A középiskola díszterme teljesen megtelt, a gálának is beillő eseményre – amelyen március apropóján megemlékeztek az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról, valamint a nőnapról – közel 240-en voltak kíváncsiak.

Nyári Attila fotográfus, a békéscsabai A-Team Reklámügynökség ügyvezetője volt a vendégünk. A beszélgetésben kitérünk fotóriporteri pályafutására, arra, hogy mit jelent számára a fényképezés, a pillanat megörökítése akár képben, akár filmben. Szó esik a fentieken túl az A-Team-ről, amely már az Amerikai Egyesült Államokban is nagykorú lenne, hiszen már több mint 21 éve működik.

A Magyar Országos Horgász Szövetség által megrendezett XI. Nemzeti Horgászsport Gála és Támogatói Bankett rendezvényen az utánpótlás kategóriában, az úszós U25 korosztályos VB egyéni ezüstérmese, Takács Martin ünnepélyes keretek között is átvehette az év ifjúsági sportolója címet – közölte a Facebook oldalán a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. Takács Martin a már kiadott 2023. évi Horgász versenysport évkönyvben is helyet kapott.

Az energiatárolás került a középpontba azon a konferencián, amelyet az úgynevezett StoreMore projekt keretében rendeztek meg szerdán a városházán. A Békéscsaba által vezetett projektbe a Duna régió tíz országából tíznél is több partnert vontak be, köztük önkormányzatokat, felsőoktatási intézményeket, fejlesztési ügynökségeket. A rendezvényen bemutatták azt a Smart Grid rendszert, amellyel a városi sportcsarnoknál nemcsak termelnek, hanem tárolnak is energiát.

A szarvasi képzési helyének felvirágoztatását tűzte ki céljául a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE). Dr. Gyuricza Csaba az intézmény céljairól adott hírt szerdai sajtótájékoztatójukon.

Négy éven át csaltak, most letartóztatták őket.

Anyja kapcsolatai menthették meg eddig a szexuális kényszerítés miatt büntetőeljárás alá vont pedagógiai asszisztenst a felelősségre vonástól – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

Az MBH Bank lesz a békéscsabai önkormányzat kizárólagos számlavezető bankja április 1-jétől. Az erre vonatkozó szerződést szerdán írta alá Puskás András, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese és Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere a Napsugár bábszínházban. A pénzintézet, amely a város egyik legnagyobb munkáltatója és adófizetője, négy újabb automatát telepít – Jaminában, Gerlán, Mezőmegyeren és a piacnál –, illetve a fiókjait ugyancsak korszerűsíti. A bankműveleti központ is marad Békéscsabán.

Vért izzadva, drámai, több mint két órán át tartó csatában a Swietelsky-Békéscsaba harcolta ki az elődöntős részvételt a női röplabda Extraligában, miután szerdán döntő szettben legyőzte az Újpesti TE gárdáját.