Húsvétváró nyuszilest rendeztek a békéscsabai Fényesi tanyák lovas barátai pénteken délután. A Nógrádi Csilla szervező vezette csapat tagjai ezúttal is bohókás, a tavaszhoz kapcsolódó jelmezeket öltöttek, és lovas szekéren, illetve gyalogosan vágtak neki a túrának, hogy minél több ember arcára csaljanak mosolyt a húsvétváró nyuszilessel.

Ezen a héten sem tétlenkedett Bencsik Ádám és Dinya Magdolna, a Békés Megyei Hírlap és a Beol.hu fotóriporterei, hiszen folytatódik a zsűri által a megyei döntőbe juttatott Tündérszépek fotózása. Ne maradj le te sem, még vannak kiadó helyek! Váltsd valóra álmaidat, itt az ugródeszka!

Vannak, akik most áztatják, mások már főzik is a húsvéti sonkát Békésben. Akadnak ugyanakkor olyanok is, akik most érnek rá beszerezni az ünnepi sonkát, egyéb hústermékeket a piacokon, áruházakban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Húsiparosok Szövetsége azt ajánlja a fogyasztóknak, hogy az utolsó egy-két napban is keressék a hazai termékeket, hiszen a magyar eredet a minőség garanciája is egyben.

Főállású bohócnak tanul 53 évesen Budapesten, a főiskolán a békéscsabai Berta János, akit a városban és Békésben is sokan Jimmyként, Jimmy bohócként ismernek, kedvelnek. Kihasználtuk azt az egy napot, amit itthon töltött, hogy egy részében velünk legyen. Hekket ettünk Szabi konyhájában Andival, kaptunk parajdi hímes tojást Pétertől. Néztünk a locsolóvizeket is, de Jimmy úgy döntött, marad a nárciszillatú hazainál.

Utolsó munkanapját töltötte csütörtökön Benedek Barnabás rendőr ezredes ott, ahol a pályafutását 1986-ban, 38 éve elkezdte: a Békéscsabai Rendőrkapitányságon. Kollégái egy villámcsődületet szerveztek neki úgy, hogy előtte titokban maradjon, mi készül. A mit sem sejtő szakember, aki rendszerint egy sós kiflivel és egy régi típusú sportszelettel vagy Vadász csokival indította a napot, meghatódott a rendkívüli sorakozón.

Exkluzív interjút adott a Mokkának a tragikusan elhunyt békéscsabai kötődésű hegymászó, Suhajda Szilárd felesége, Legindi Tímea. A beszélgetésről a Borsonline számolt be. Legindi Tímea mesélt férje, Suhajda Szilárd fiukhoz, Somához fűződő nagyon szoros kapcsolatáról és a tavalyi tragédiáról is.

Az elnyomástól és igazságtalanságtól megalázott Krisztusok, a háború őrültsége miatt mosolyukat vesztett gyermekek és a bántalmazást elszenvedő nők a főszereplői a nagypéntek esti keresztút állomásain elhangzó meditációknak, melyeknek szövegét első alkalommal Ferenc pápa írta.

Sikerrel zárult a négy űrhajósjelölt hatnapos izolációs tréningje, amelynek célja a jelöltek felkészítése volt az űrutazással járó kihívásokra - közölte a HUNOR - Magyar Űrhajós Program Facebook-oldalán pénteken.